Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığı reklam mı? Demet Akalın’dan bomba gönderme ortalık karıştı sosyal medya onları konuştu

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığı reklam mı? Demet Akalın'dan bomba gönderme… Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise-Kaan Yıldırım cephesinden kötü haber geldi. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakan ikili yollarını ayırdı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberinin ardından Demet Akalın'da ise dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar…

15.06.2021 18:24 - Son Güncelleme: 15.06.2021 18:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





