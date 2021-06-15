Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığı reklam mı? Demet Akalın’dan bomba gönderme ortalık karıştı sosyal medya onları konuştu
Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığı reklam mı? Demet Akalın'dan bomba gönderme… Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise-Kaan Yıldırım cephesinden kötü haber geldi. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakan ikili yollarını ayırdı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberinin ardından Demet Akalın'da ise dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar…
15.06.2021 18:24
- Son Güncelleme: 15.06.2021 18:40
Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı öne sürülen ve iddiaları net bir dille yalanlayan Hadise'ye en büyük destek sevgilisi Kaan Yıldırım'dan gelmişti. Ancak kısa bir süre sonra sosyal medyada birbirlerini takip etmeyen ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti.
Ünlü çift, sosyal medyada birbirlerini takibe alarak ayrılık iddialarını yalanlamıştı. Hadise-Kaan Yıldırım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Yollarını ayıran ikili magazin gündemine bomba gibi düşerken Demet Akalın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Okan Kurt ile araç içinde çektiği bir videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan Demet Akalın, Hadise-Kaan Yıldırım ayrılığına 'reklam' göndermesi yaptı.