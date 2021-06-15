EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bırakıyor! Dizide Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bırakıyor! Bir dönem Olgun Şimşek'in hayat verdiği Kimsesiz Yaşar karakterinin büyük aşkı Doktor Derya olarak EDHO'da karşımıza çıkan Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melisa Yıldırımer geçtiğimiz eylül ayında anne oldu. 1990 doğumlu Yıldırımer, bugün sezon finaline girecek olan EDHO'da Alparslan karakterine hayat veren eşi Yunus Emre Yıldırımer ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in güzeller güzeli eşi Melisa...

15.06.2021 17:47 - Son Güncelleme: 15.06.2021 18:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





