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EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bırakıyor! Dizide Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bırakıyor! Bir dönem Olgun Şimşek'in hayat verdiği Kimsesiz Yaşar karakterinin büyük aşkı Doktor Derya olarak EDHO'da karşımıza çıkan Yunus Emre Yıldırımer'in eşi Melisa Yıldırımer geçtiğimiz eylül ayında anne oldu. 1990 doğumlu Yıldırımer, bugün sezon finaline girecek olan EDHO'da Alparslan karakterine hayat veren eşi Yunus Emre Yıldırımer ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in güzeller güzeli eşi Melisa...

15.06.2021 17:47 - Son Güncelleme: 15.06.2021 18:31
EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bırakıyor! Dizide Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bırakıyor! Dizide Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı... Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO sezon finali ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bırakıyor! Dizide Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

Eylül ayında 8. sezon ile ekranlara dönmesi beklenen EDHO'nun sevilen yıldızı Yunus Emre Yıldırımer sosyal medya gündeminde.

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bırakıyor! Dizide Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

2012 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz eylül ayında ilk çocukları Doğu Yıldırımer'i kucağına alan çift, mutlu çekirdek ailesi ile sık sık gündeme geliyor.

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bırakıyor! Dizide Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

İşte başta Yunus Emre Yıldırımer ve eşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bırakıyor! Dizide Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

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