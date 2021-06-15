Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasını kaldıramadı ayrılık geldi! Kaan Yıldırım ailesi ile Hadise ise...

BÜYÜK AŞK BİTTİ

Son dönemde yakın arkadaşı Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın yaşadığı ayrılıkta adı geçen Hadise, çıkan ihanet iddiaları ile sarsılmıştı. Şarkıcının bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu olay ile bir sallantı yaşadı. Uzun süre sessizliğini koruyan ve gözlerden uzakta ilişkilerini sürdüren çiftin son paylaşımları dikkat çekti.