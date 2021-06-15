Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasını kaldıramadı ayrılık geldi! Kaan Yıldırım ailesi ile Hadise ise...
Reza Zarrab'la yasak aşk iddiası ayrılık getirdi. Şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Son zamanlarda birlikteliklerinde zor günler yaşan çift sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu. Son gelişmeye göre Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı. Ayrılık sonrası Hadise kendini işlerine verdi, Kaan Yıldırım ise ailesi ile vakit geçiriyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ayrılığında adı ihanet iddialarına karışan Hadise'nin ilişkisi de bu olaydan sonra sallantı yaşamıştı. Uzun süredir inişli çıkışlı ilişki yaşayan Kaan Yıldırım Hadise çifti çıkan ihanet iddialarının ardından sessiz kalmalarıyla dikkat çekmişti. Bugün birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkaran çiftin ayrıldığı iddia edildi.
BÜYÜK AŞK BİTTİ
Son dönemde yakın arkadaşı Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın yaşadığı ayrılıkta adı geçen Hadise, çıkan ihanet iddiaları ile sarsılmıştı. Şarkıcının bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu olay ile bir sallantı yaşadı. Uzun süre sessizliğini koruyan ve gözlerden uzakta ilişkilerini sürdüren çiftin son paylaşımları dikkat çekti.