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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasını kaldıramadı ayrılık geldi! Kaan Yıldırım ailesi ile Hadise ise...

Reza Zarrab'la yasak aşk iddiası ayrılık getirdi. Şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Son zamanlarda birlikteliklerinde zor günler yaşan çift sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu. Son gelişmeye göre Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı. Ayrılık sonrası Hadise kendini işlerine verdi, Kaan Yıldırım ise ailesi ile vakit geçiriyor. İşte detaylar...

15.06.2021 16:42 - Son Güncelleme: 15.06.2021 16:47
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasını kaldıramadı ayrılık geldi! Kaan Yıldırım ailesi ile Hadise ise...

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasını kaldıramadı ayrılık geldi! Kaan Yıldırım ailesi ile vakit geçiriyor Hadise ise kendini işlerine verdi.

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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasını kaldıramadı ayrılık geldi! Kaan Yıldırım ailesi ile Hadise ise...

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ayrılığında adı ihanet iddialarına karışan Hadise'nin ilişkisi de bu olaydan sonra sallantı yaşamıştı. Uzun süredir inişli çıkışlı ilişki yaşayan Kaan Yıldırım Hadise çifti çıkan ihanet iddialarının ardından sessiz kalmalarıyla dikkat çekmişti. Bugün birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkaran çiftin ayrıldığı iddia edildi.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasını kaldıramadı ayrılık geldi! Kaan Yıldırım ailesi ile Hadise ise...

BÜYÜK AŞK BİTTİ

Son dönemde yakın arkadaşı Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın yaşadığı ayrılıkta adı geçen Hadise, çıkan ihanet iddiaları ile sarsılmıştı. Şarkıcının bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu olay ile bir sallantı yaşadı. Uzun süre sessizliğini koruyan ve gözlerden uzakta ilişkilerini sürdüren çiftin son paylaşımları dikkat çekti.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasını kaldıramadı ayrılık geldi! Kaan Yıldırım ailesi ile Hadise ise...

Bir kaç saat önce Twitter hesabından Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" sözlerini paylaşan Hadise'nin Yıldırım ile arasının açıldığı öne sürülürken, çiftin birbirini takipten çıkması bu kez ayrıldılar dedirtti.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı Reza Zarrab'la yasak aşk iddiasını kaldıramadı ayrılık geldi! Kaan Yıldırım ailesi ile Hadise ise...

Hadise'nin bir dönem Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile birliktelik yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların çiftin ilişkisine zarar verdiği ve birlikteliğin son bulmasına zemin hazırladığı konuşuluyor.