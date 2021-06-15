Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel'in kardeşi kendisinin kopyası gibi! Survivor Öykü gerçeği şaşırtan Cemre Baysel'in kardeşi...

Son dönemin parlayan yıldızlarından biri Cemre Baysel... Özellikle Survivor'a da kayılan Öykü Çelik'e benzerlğiyle dikkat çeken 1999 doğumlu genç oyuncu Baht Oyunu adlı dizisiyle ekranlara geri döndü. Hal böyle olunca hakkında pek çok detay merak edilen Cemre Baysel'in kardeşi Mithat'ı görenler benzerliklerine şaştı kaldı. İşte başta Cemre Baysel olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

15.06.2021 16:30 - Son Güncelleme: 15.06.2021 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





