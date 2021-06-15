Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel'in kardeşi kendisinin kopyası gibi! Survivor Öykü gerçeği şaşırtan Cemre Baysel'in kardeşi...
Son dönemin parlayan yıldızlarından biri Cemre Baysel... Özellikle Survivor'a da kayılan Öykü Çelik'e benzerlğiyle dikkat çeken 1999 doğumlu genç oyuncu Baht Oyunu adlı dizisiyle ekranlara geri döndü. Hal böyle olunca hakkında pek çok detay merak edilen Cemre Baysel'in kardeşi Mithat'ı görenler benzerliklerine şaştı kaldı. İşte başta Cemre Baysel olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
CEMRE BAYSEL KİMDİR?
Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.
Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.