Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti! Yasak aşk iddialarının ardından tek kalemde sildi

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti! Hadise'nin, Ebru Güneş'in eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Jet hızıyla bir açıklama yapan Hadise, sosyal medya hesabında "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez" diyerek iddiaları yalanladı. Hadise'nin oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ise şarkıcının açıklamasını kendi Instagram sayfasına taşıyarak sevgilisine destek oldu. Ancak Kaan Yıldırım ile Hadise cephesinde işler karıştı. Kaan Yıldırım'ın, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Hadise'den ayrıldığı iddia edildi. İşte detaylar…

19.04.2021 13:12 - Son Güncelleme: 19.04.2021 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





