Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti! Yasak aşk iddialarının ardından tek kalemde sildi
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti! Hadise'nin, Ebru Güneş'in eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Jet hızıyla bir açıklama yapan Hadise, sosyal medya hesabında "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez" diyerek iddiaları yalanladı. Hadise'nin oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ise şarkıcının açıklamasını kendi Instagram sayfasına taşıyarak sevgilisine destek oldu. Ancak Kaan Yıldırım ile Hadise cephesinde işler karıştı. Kaan Yıldırım'ın, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Hadise'den ayrıldığı iddia edildi. İşte detaylar…
19.04.2021 13:12
- Son Güncelleme: 19.04.2021 13:12
Hadise, bir yarışma programında birlikte jüri üyeliği görevini üstlendiği Ebru Güneş'in eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Yasak aşk iddialarını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yalanlayan Hadise'nin en büyük destekçisi ise Kaan Yıldırım oldu.
Ancak evlilik hazırlıkları yapan Kaan Yıldırım ile Hadise cephesinde işler karıştı. Hadise'nin iddiaları yalanladığı açıklamasını kendi Instagram sayfasında paylaşarak sevgilisine destek olan Kaan Yıldırım'ın ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.
Kaan Yıldırım'ın, yasak aşk iddialarının yankıları devam ederken sevgilisi Hadise'yi takip etmemesi dikkat çekti. Ünlü çiftin sosyal medya hamlesi ayrılık iddialarını güçlendirdi.
İddiaya göre; Kaan Yıldırım, yasak aşk iddialarına çok bozuldu ve ilişkisini sonlandırma kararı aldı.
YASAK AŞK İDDİASI!
Reza Zarrab'ın Hadise ile yasak aşkını gizemli bir falcının ortaya çıkardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ebru Gündeş, kendisini başka kadınlarla aldattığını söyleyerek Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve bu kadınlardan birinin Hadise olduğu iddia edilmişti.