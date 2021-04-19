Gülşen’i gören şaştı kaldı! İç çamaşırı görünen şarkıcının pozu tepki çekti
Gülşen'i gören şaştı kaldı! 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine giren ünlü popçu Gülşen, 2017'de ise oğlu Azur Benan'ı kucağına almıştı. Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmüyor. Karantina döneminde paylaşımlarına hız veren Gülşen, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde mini şortlu ev halini paylaşan popçu, şimdi ise kıyafet denerken verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Gülşen'in "Cansız manken sandım benmişim ayol" notunu düştüğü paylaşımı, takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım takipçisi fotoğrafı beğenirken, bir kısmı ünlü ismin iç çamaşırının göründüğü paylaşımı eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Gülşen'in olay yaratan o pozu…
19.04.2021 12:26
- Son Güncelleme: 19.04.2021 12:26
Ünlü popçu Gülşen ile aranjör Ozan Çolakoğlu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2017 senesinde de oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almıştı.
Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Gülşen, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle karantinada olan oyuncu, bu dönemde sosyal medyaya iyice alıştı.
Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde mini şortlu ev halini paylaşan Gülşen, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
Gülşen, kıyafet denerken ayna karşısında verdiği pozu "Cansız manken sandım benmişim ayol" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü şarkıcının paylaşımı, takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım takipçisi Gülşen'i paylaşımına beğeni yağdırırken bir kısmı paylaşımı fazla iddialı bularak eleştirdi.