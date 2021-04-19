Gülşen’i gören şaştı kaldı! İç çamaşırı görünen şarkıcının pozu tepki çekti

Gülşen'i gören şaştı kaldı! 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine giren ünlü popçu Gülşen, 2017'de ise oğlu Azur Benan'ı kucağına almıştı. Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmüyor. Karantina döneminde paylaşımlarına hız veren Gülşen, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde mini şortlu ev halini paylaşan popçu, şimdi ise kıyafet denerken verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Gülşen'in "Cansız manken sandım benmişim ayol" notunu düştüğü paylaşımı, takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım takipçisi fotoğrafı beğenirken, bir kısmı ünlü ismin iç çamaşırının göründüğü paylaşımı eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Gülşen'in olay yaratan o pozu…

19.04.2021 12:26 - Son Güncelleme: 19.04.2021 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





