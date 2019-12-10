Derin Mermerci ile Murat Aslan'ın yasak aşkı tescillendi! Sosyete bu haberle çalkalanıyor!
Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci ile Murat Aslan'ın yasak aşkı tescillendi. Mermerci, Cem Aydın'dan boşanır boşanmaz soluğu Murat Aslan'ın yanında aldı. İkili, Levent'te düzenlenen özel bir partide sabaha kadar eğlendi. Dışarıda gazetecilerin bulunduğunu öğrenen Derin Mermerci ve Murat Aslan, görüntü alınmaması için güvenliklerden yardım istedi. Böylece yasak aşk tescillenmiş oldu. Sosyetenin konuştuğu Derin Mermerci kimdir? Murat Aslan kimdir?
Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın'ın altı yıllık evliliği geçtiğimiz hafta sona erdi. Boşanmanın sebebinin, Mermerci'nin Murat Aslan ile yaşadığı yasak aşk olduğu ileri sürülmüştü. Mermerci, bu ilişkiyi yalanlasa da, boşanır boşanmaz soluğu Aslan'ın yanında aldı.
'GÖRÜNTÜ ALINMASIN'
Mermerci, uğruna ikizlerinin babası Cem Aydın'dan boşandığı Murat Aslan ile cuma gecesi özel bir partide buluştu. Levent'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen ikili, dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince güvenliklerden yardım istedi. Görüntü alınmaması için talimat verdiler. İkilinin buluşması, Günaydın'ın yasak aşk haberini tescillemiş oldu. İşte Mermerci ve Aslan'ın aynı karede olduğu, daha önce çekilmiş bir fotoğraf.
DERİN MERMERCİ KİMDİR?
Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Mehmet Ata Mermerci, Annesinin adı Ender Mermerci'dir. Yosun ve Tansa adında iki ablası vardır. Sadullah Sefa ve Ahmet Süha Mermerci adında iki amcası vardır. Babası Mehmet Ata Mermerci Türkiye'nin ilk tekstil kuruluşlarından Akfil Tekstil'in sahibidir. Babası 1992 yılında ölünce geriye 100 milyon dolarlık bir miras bıraktı.
Derin Mermerci, İstanbul'da liseyi Saint Joseph lisesinde okudu, bir ara Boston'a gidip bir yıl orada okudu ve tekrar İstanbul'a dönüp Saint Joseph lisesinden mezun oldu. Sonra da Üniversite için tekrar Amerika'ya gider ve Amerika'da Bryant College'da pazarlama okumuştur. Sonra kaydını Paris'e aldırır ve 'Design Marketing' çalışır.
90'ların ortasıyla beraber Ender Mermerci ve üç kızı, cemiyet sayfalarının baş tacı, sosyete dergilerinin rakipsiz kahramanları oldu. Sadece Türkiye değil, Avrupa ve New York sosyetesi de onlardan sorulmaktadır. Davetler günler-geceler sürer, prenseslerden film yıldızlarına her nevi dünya şöhretiyle ahbaplık kurulur. Harcamalarda sınır tanınmaz, en ünlü markaların en hatırlı müşterisi oldular.
Derin Mermerci bir ara Cem Uzan ve daha sonra da Kaan Urgancıoğlu ile ilişkisi yaşadı. Derin Mermerci en sansasyonel ilişkisini Mehmet Germiyanlıgil ile yaşadı. Derin Mermerci, 27 Eylül 2013 tarihinde Doğuş Yayın Grubu'nun eski CEO'su Cem Aydın ile evlendi.
MURAT ASLAN KİMDİR?
Murat Aslan'ın Uludağ'da bir oteli bulunuyor. Aslan Nakliyat'ın da yönetim kurulunda. 2005'te Deniz Akkaya ile birlikteydi. Deniz Akkaya, Murat Aslan'ın kendisini dövdüğünü ve kulağını sağır ettiğini söyleyerek dava açmıştı. Murat Aslan 1 yıl hapis cezası almış bu da 9 bin TL para cezasına çevrilmişti.
Murat Aslan'ın Deniz Akkaya'dan önce 2001 yılında Demet Şener ile birliktelik yaşadığı da biliniyor. Murat Aslan 2009'da Beyza Uyanoğlu ile Beşiktaş'taki evlendi. Bu evlilikten bir çocukları oldu. 20017'de 8 yıllık evlilikten sonra boşandılar.