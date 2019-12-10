Derin Mermerci ile Murat Aslan'ın yasak aşkı tescillendi! Sosyete bu haberle çalkalanıyor!

90'ların ortasıyla beraber Ender Mermerci ve üç kızı, cemiyet sayfalarının baş tacı, sosyete dergilerinin rakipsiz kahramanları oldu. Sadece Türkiye değil, Avrupa ve New York sosyetesi de onlardan sorulmaktadır. Davetler günler-geceler sürer, prenseslerden film yıldızlarına her nevi dünya şöhretiyle ahbaplık kurulur. Harcamalarda sınır tanınmaz, en ünlü markaların en hatırlı müşterisi oldular.



Derin Mermerci bir ara Cem Uzan ve daha sonra da Kaan Urgancıoğlu ile ilişkisi yaşadı. Derin Mermerci en sansasyonel ilişkisini Mehmet Germiyanlıgil ile yaşadı. Derin Mermerci, 27 Eylül 2013 tarihinde Doğuş Yayın Grubu'nun eski CEO'su Cem Aydın ile evlendi.