Hadise ifşa oldu Serkan Altunorak ile o görüntüsü olay! "Bakışlara bakın" Sosyal medya çalkalandı Mehmet Dinçerler ve Murda'dan sonra yeni aşk mı?
Hadise ifşa oldu Serkan Altunorak ile o görüntüsü olay! Sosyal medya "Bakışlara bakın" yorumlarıyla çalkalandı Mehmet Dinçerler ve Murda'dan sonra yeni bir aşk mı doğuyor? Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler ile Eylül ayında boşanan ünlü şarkıcı Hadise özel hayatıyla son dönemde gündemden düşmüyor. Aynı projede yer aldığı ve 'arkadaşım' dediği Murda ile samimi halleriyle adı aşk dedikodularına karışan Hadise Bodrum tatilinde fena görüntüler verdi. Bir derginin davetine katılan Hadise, oyuncu arkadaşlarıyla eğlenirken kameralara takıldı. Hadise ile Serkan Altunorak'ın arasındaki samimiyet ise yeni aşk iddialarına neden oldu. İşte o anlar...
25.06.2023 09:51 - Son Güncelleme: 25.06.2023 09:58
"BAKIŞLARA BAKIN"
Hadise ifşa oldu Serkan Altunorak ile o görüntüsü olay! Sosyal medya çalkalandı Mehmet Dinçerler ve Murda'dan sonra yeni bir aşk mı doğuyor?
Ünlü popçu Bodrum'da bir otelin plajında görüntülendi. Davete katılan diğer ünlülerle sohbet eden Hadise, güneşlendiği kabananın perdelerini kapattı.
Bir ara dışarı çıkıp etrafta muhabir var mı diye kontrol eden Hadise, görüntülenmek istemediği için denize de girmedi. Derginin davetine katılanlar arasında Hadise'nin yanı sıra Serkan Altunorak ve Serkan Çayoğlu da vardı.