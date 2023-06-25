52 yaşındaki Tanyeli kansere yakalandığını duyurmuştu! Safiye Soyman ünlü oryantalin son halini paylaştı! İşte son durumu...
Asıl adı Öznur Kral olan ve oryantal şovlarıyla bir döneme damga Tanyeli, son dönemlerde ise verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. 99'dan 60'a düşen ünlü isim, geçen günlerde ise kötü bir haberle gündeme geldi. 52 yaşındaki Tanyeli'nin kanser yakalandığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman ise Tanyeli'ye moral ziyaretinde bulundu ve oryantalin son halini paylaştı. İşte Tanyeli'nin son hali ve sağlık durumu...
25.06.2023 10:33 - Son Güncelleme: 25.06.2023 10:33
Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Tanyeli, bir döneme danslarıyla damga vurmuştu. Ünlü isim son zamanlarda ise verdiği kilolarla çok konuşulmuştu.
Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, ameliyatın ardından 99'dan 60'a düşmüştü.
Son haliyle beğeni toplayan ünlü isim, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. 52 yaşındaki Tanyeli'nin kanser yakalandığı öğrenildi.