1 çocuk annesi Petek Dinçöz’den haber alınamıyordu! Konser için Rusya’ya giden Petek Dinçöz’den haber var! Bakın neler yaşamış...

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Dinçöz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Herkese merhaba! Saatlerdir bizden haber alamayan ailemiz, sevenlerimin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza Moskova'daki durumunuz ile ilgili geç de olsa bilgi vermek isterim.