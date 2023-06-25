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Haberler Magazin 1 çocuk annesi Petek Dinçöz’den haber alınamıyordu! Konser için Rusya’ya giden Petek Dinçöz'den haber var! Bakın neler yaşamış...

1 çocuk annesi Petek Dinçöz’den haber alınamıyordu! Konser için Rusya’ya giden Petek Dinçöz'den haber var! Bakın neler yaşamış...

Rusya'nın paralı askerler grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Moskova'ya karşı başkaldırdı ve silahlı çatışma başlattı. Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edilirken Wagner'e yönelik operasyonlar da başladı. Konser için eşi Nida Büyükbayrakdar ve orkestrası ile birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Petek Dinçöz ise hayranlarını korkuttu. Wagner krizi nedeniyle haber alınamayan Dinçöz cephesinden ise ilk açıklama geldi. Dinçöz, yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
25.06.2023 09:53 - Son Güncelleme: 25.06.2023 09:53
1 çocuk annesi Petek Dinçöz’den haber alınamıyordu! Konser için Rusya’ya giden Petek Dinçöz’den haber var! Bakın neler yaşamış...

Rusya'da Wagner grubunun ayaklanmasının ardından bölgede Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi. Konser için Rusya'ya giden Petek Dinçöz ise hayranlarını korkuttu.

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1 çocuk annesi Petek Dinçöz’den haber alınamıyordu! Konser için Rusya’ya giden Petek Dinçöz’den haber var! Bakın neler yaşamış...

Ünlü şarkıcı, önceki gün eşi Nida Büyükbayrakdar ve orkestrası ile birlikte Moskova'ya konser vermek için yola çıktı.

1 çocuk annesi Petek Dinçöz’den haber alınamıyordu! Konser için Rusya’ya giden Petek Dinçöz’den haber var! Bakın neler yaşamış...

HABER ALINAMADI!
Ancak bir süre sonra Petek Dinçöz'den haber alınamadı. Sevenlerinin bir süre ulaşamadığı Dinçöz'ten ilk açıklama geldi.

1 çocuk annesi Petek Dinçöz’den haber alınamıyordu! Konser için Rusya’ya giden Petek Dinçöz’den haber var! Bakın neler yaşamış...

YAŞADIKLARINI ANLATTI
Dinçöz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Herkese merhaba! Saatlerdir bizden haber alamayan ailemiz, sevenlerimin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza Moskova'daki durumunuz ile ilgili geç de olsa bilgi vermek isterim.

1 çocuk annesi Petek Dinçöz’den haber alınamıyordu! Konser için Rusya’ya giden Petek Dinçöz’den haber var! Bakın neler yaşamış...

Eşim, makyözüm, asistanım ve ben Cumartesi sabah erkenden Moskova'ya uçtuk. Aylar önceden Moskova'da bu gece sahneye çıkmak için anlaşması yapılan düğün için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik.

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