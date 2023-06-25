1 çocuk annesi Petek Dinçöz’den haber alınamıyordu! Konser için Rusya’ya giden Petek Dinçöz'den haber var! Bakın neler yaşamış...
Rusya'nın paralı askerler grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Moskova'ya karşı başkaldırdı ve silahlı çatışma başlattı. Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edilirken Wagner'e yönelik operasyonlar da başladı. Konser için eşi Nida Büyükbayrakdar ve orkestrası ile birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Petek Dinçöz ise hayranlarını korkuttu. Wagner krizi nedeniyle haber alınamayan Dinçöz cephesinden ise ilk açıklama geldi. Dinçöz, yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...
25.06.2023 09:53 - Son Güncelleme: 25.06.2023 09:53
Rusya'da Wagner grubunun ayaklanmasının ardından bölgede Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi. Konser için Rusya'ya giden Petek Dinçöz ise hayranlarını korkuttu.
Ünlü şarkıcı, önceki gün eşi Nida Büyükbayrakdar ve orkestrası ile birlikte Moskova'ya konser vermek için yola çıktı.
HABER ALINAMADI!
Ancak bir süre sonra Petek Dinçöz'den haber alınamadı. Sevenlerinin bir süre ulaşamadığı Dinçöz'ten ilk açıklama geldi.