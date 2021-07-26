Hadise hem işte aşkta kazandı bikiniyle bol öpücüklü kutlama yaptı! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le tatilde bile olsa...

Şarkıcı son olarak Hay Hay şarkısının başarısını kutladı. 12,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından bikinili bir pozunu paylaşan Hadise, "Hay Hay YouTube'ta 20 milyon izlenmeyi, Spotify'da 6 milyon dinlenmeyi geçti. Sizi seviyorum" notunu ekledi.