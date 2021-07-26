Hadise hem işte aşkta kazandı bikiniyle bol öpücüklü kutlama yaptı! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le tatilde bile olsa...
Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran şarkıcı Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisi ile dünyanın bir ucuna uçarak tatile gitti. Hadise, son paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Aşıklar Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti. Hayranları tarafından sobelenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden henüz bir açıklamaysa yok. Öte yandan Hadise, geçtiğimiz ay çıkardığı Hay Hay şarkısının 20 milyon izlenmeyi geçmesini bikinili pozuyla kutladı.
26.07.2021 16:50
- Son Güncelleme: 26.07.2021 16:50
Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülenen ve aşk yaşadıkları konuşulan Hadise, son şarkısıyla müzik piyasasında adeta rüzgarını estirdi.
ŞARKISININ BAŞARISINI KUTLADI
Şimdilerde sevgilisi olduğu konuşulan Mehmet Dinçerler ile Meksika'nın sevilen tatil beldesi Tulum'da tatil yapan Hadise, çektirdiği bikinili pozlarını da sık sık Instagram hesabından yayınlıyor.
Şarkıcı son olarak Hay Hay şarkısının başarısını kutladı. 12,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından bikinili bir pozunu paylaşan Hadise, "Hay Hay YouTube'ta 20 milyon izlenmeyi, Spotify'da 6 milyon dinlenmeyi geçti. Sizi seviyorum" notunu ekledi.