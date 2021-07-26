Emine Ün'ün kardeşi ablasını gölgede bıraktı görenler hayran kaldı! Emine Ün'ün kardeşi Duygu ve kızı Duru'nun benzerliği olay

43 yaşındaki Emine Ün özel hayatı ile oldukça merak edilirken paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Özellikle eski eşi oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru ile paylaşımları sık sık magazin sayfalarında yer alan Emine Ün'ün şimdi de kız kardeşi Duygu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.