Emine Ün'ün kardeşi ablasını gölgede bıraktı görenler hayran kaldı! Emine Ün'ün kardeşi Duygu ve kızı Duru'nun benzerliği olay
Yıllar önce rahmetli İbrahim Erkal'ın Canısı klibinde rol alarak hafızalara kazınan Emine Ün, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir dönemin efsane isimlerinden Emine Ün'ün kendisine ikizi kadar benzeyen kız kardeşi, sosyal medyada kısa sürede ilgi konusu oldu. Emine Ün ve Duygu kardeşleri gören sosyal medya kullanıcıları "Sanki ikiz gibiler" ve "İkisi de çok güzel" yorumları yapıldı.
Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanında ilgi odağı.
43 yaşındaki Emine Ün özel hayatı ile oldukça merak edilirken paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Özellikle eski eşi oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru ile paylaşımları sık sık magazin sayfalarında yer alan Emine Ün'ün şimdi de kız kardeşi Duygu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.
Emine Ün'ü kız kardeşi ile görenler birbirinden ayırt edemedi. Emine Ün ve Duygu kardeşleri gören sosyal medya kullanıcıları "Sanki ikiz gibiler" ve "İkisi de çok güzel" yorumları yapıldı.
İşte başta Emine Ün olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.