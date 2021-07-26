Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Steven'ı tek seferde silip attı! Tanga bikinisiyle olay olan Aleyna için her şey bitti
TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de şampiyon belli oldu ve final yaptı. Ancak yankıları hala sürüyor. Yiğit Alp Poyraz ve İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu Survivor 2021'de şampiyonluk ipini İsmail Balaban göğüsledi. Belki şampiyon olamadı ama Survivor en çok da Aleyna Kalaycıoğlu'na yaradı. Güzel sesiyle yarışmaya damga vuran ve şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun son hamlesi olay yarattı. Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'daki yakın arkadaşı Steven Salam'ı takip çıkararak dostluğunu bitirdi.
26.07.2021 17:08
- Son Güncelleme: 26.07.2021 18:00
Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Girdiği polemiklerle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde şarkıcı olmaya hazırlanırken diğer bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
SURVİVOR'DA BİR DOSTLUK DAHA SONA ERDİ
Yarışmaya Gönüllüler takımında başlayan ve uzun bir süre takımda birbirleriyle çok iyi anlaşan fakat takımların ayrılmasının ardından özellikle Ayşe - Aleyna geriliminde Steven'ın Ayşe'nin tarafında yer almasıyla araları bozulan Steven - Aleyna ikilisinden olay hamle.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun Hollywood vari verdiği pozlar sosyal medyayı sallamıştı. Tatil için Bodrum'a giden Aleyna Kalaycıoğlu yine yaptığı paylaşımlarla gündemde.