Hadise ‘Hay Hay’ dedi sosyal medya karıştı! Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdı yeni şarkısı o iddiaları beraberinde getirdi

Hadise 'Hay Hay' dedi sosyal medya karıştı! Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Adı Reza Zarrab ile yasak aşk dedikodusuna karışan Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın, Ebru Gündeş'le görüştü ve jet hızıyla aşkı sonlandırdığı iddia edilmişti. İddialar hakkında sessizliğini koruyan Hadise, ayrılık sonrası kendisini işine verip yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. Yıldırım ile ilişkisine nokta koyar koymaz yeni bir single çıkaran Hadise'nin zamanlaması manidar bulunurken şarkı sözleri de olay oldu. İşte detaylar…

18.06.2021 20:27 - Son Güncelleme: 18.06.2021 20:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





