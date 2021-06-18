Hülya Avşar tatil sezonunu açtı! Siyah bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı sosyal medya onu konuştu
Hülya Avşar tatil sezonunu açtı! Siyah bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı… Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, tatil sezonunu Ayvalık'ta açtı. Yoğun geçen yılın yorgunluğunu Ayvalık'taki evinde atan Avşar kızı, sosyal medya hesabında tatil pozunu yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, siyah bikinisiyle verdiği pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Avşar, adeta genç kızlara taş çıkarttı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan tatil pozu…
18.06.2021 19:58
- Son Güncelleme: 18.06.2021 20:02
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımıyla gündeme geldi.
Tatil sezonu Ayvalık'ta açan Hülya Avşar, siyah bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Avşar'ın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, Hülya Avşar için "Genç kızları cebinden çıkarır", "Sen hiç yaşlanmaz mısın Hülya Hanım?", "Bu güzellik karşısında diyecek fazla söz yok, harikasın" yorumlarını yaptı.
İşte ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan bikinili pozları…