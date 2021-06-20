Hadise evinden bile vazgeçti! Kaan Yıldırım'ın '3. şahıs' açıklamasından sonra bomba hamle!
Hadise evinden bile vazgeçti! Kaan Yıldırım'ın '3. şahıs' açıklamasından sonra bomba hamle! Başladıkları gibi bitişleri de jet oldu. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının yankıları devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. Ayrılık kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmıştı. İddialara göre Ebru Gündeş ile konuştuktan sonra Hadise'den ayrılmıştı Kaan Yıldırım. Ve sonunda Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu. Önceki gün açıklama yapan Yıldırım'ın ardından Hadise'den yeni bir hamle geldi. Biten ilişkisinden sonra evinde "temizlik" yapan Hadise, Kaan Yıldırım'a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı.
HADİSE EVİNDEN BİLE VAZGEÇTİ!
Kaan Yıldırım'ın '3. şahıs' açıklamasından sonra Hadise'den bomba hamle! Ayrıldılar, barıştılar derken, Hadise ve Kaan Yıldırım arapsaçına dönen ilişkilerine son noktayı koydu. Hadise, Yıldırım'ın tüm eşyalarını topladı, şoförüne verip oyuncuya yolladı. Şarkıcı, ayrıldığı sevgilisinin tüm izlerini evinden sildi.
Şarkıcı, Yıldırım ile ilişkisinin ortaya çıkması ile ev adresi de deşifre olunca ayrılığın ardından evini de gözden çıkardı, yüksek güvenlikli siteleri araştırmaya başladı. Hadise bir dönem takıntılı hayranı nedeniyle sıkıntılı günler yaşamış, olay mahkemeye de taşınmıştı. Hadise biten ilişkisinden sonra evinde "temizlik" yaptı, Kaan Yıldırım'a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı.