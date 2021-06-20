Hadise evinden bile vazgeçti! Kaan Yıldırım'ın '3. şahıs' açıklamasından sonra bomba hamle!

Hadise evinden bile vazgeçti! Kaan Yıldırım'ın '3. şahıs' açıklamasından sonra bomba hamle! Başladıkları gibi bitişleri de jet oldu. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının yankıları devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. Ayrılık kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmıştı. İddialara göre Ebru Gündeş ile konuştuktan sonra Hadise'den ayrılmıştı Kaan Yıldırım. Ve sonunda Kaan Yıldırım sessizliğini bozdu. Önceki gün açıklama yapan Yıldırım'ın ardından Hadise'den yeni bir hamle geldi. Biten ilişkisinden sonra evinde "temizlik" yapan Hadise, Kaan Yıldırım'a dair ne varsa hepsini hayatından çıkardı.

20.06.2021 11:37 - Son Güncelleme: 20.06.2021 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





