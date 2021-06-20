Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan'ın eski kayınbiraderiyle de davalık olduğu ortaya çıktı! Otomobilin iki yıllık kullanım bedeli...

NELER YAŞANDI?

Aktan, daha öncesinde oğlu Kuzey'in ihtiyaçlarını karşılamak için Özcan Deniz'le bir sözleşme imzalamış ve bu sayede araba kendisinde verilmişti. Deniz'in kendisine anlaşmalı olarak verdiği araç ise şimdilik otoparkta ve kimse tarafından teslim alınmadı.

Yıllardır Özcan Deniz'in üzerine olan aracı kullanan Feyza Aktan, geçtiğimiz günlerde trafikte çevirmeye takıldı. Aracın trafik sigortasının bittiği ortaya çıkan Aktan, ısrarlarına rağmen trafik polislerini ikna edemedi ve araç Levent'te bir otoparka çekildi.