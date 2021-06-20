Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan'ın eski kayınbiraderiyle de davalık olduğu ortaya çıktı! Otomobilin iki yıllık kullanım bedeli...
Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan'ın eski kayınbiraderiyle de davalık olduğu ortaya çıktı! Trafik sigortası bittiği için bağlanan aracını geri alamayan Feyza Aktan, meğer araçla ilgili eski kayınbiraderiyle de davalıkmış... Ercan Deniz'in Feyza Aktan'dan aracın iki yıllık kullanım bedelini istediği öğrenildi.
OTOMOBİLİN İKİ YILLIK KULLANIM BEDELİNİ İSTİYOR!
Özcan Deniz'in boşandığı eşi Feyza Aktan'ın eski kayınbiraderiyle de davalık olduğu ortaya çıktı! Özcan Deniz'le mayıs başında olaylı bir şekilde boşanan Fezya Aktan, zor günler geçiriyor. Geçen hafta, Feyza Aktan'ın kullandığı araç, sigortası bittiği için trafik ekipleri tarafından durdurulmuş, sonra da otaparka çekilmişti.
Neye uğradığını şaşıran Aktan, meğer aynı otomobille ilgili olarak eski kayınbiraderi Ercan Deniz'le mahkemelikmiş! Hürriyet'in haberine göre Ercan Deniz tarafından 3 ay önce mahkemeye verilen Aktan, iki yıldır kullandığı aracın yıpranma, yol-köprü geçişleri ve olası hasarlarının ödenmesi talebiyle karşı karşıya. Özcan Deniz şimdilik bu konuyla ilgili sessizliğini koruyorken, Feyza Aktan da el konulan araçla ilgili hâlâ mahkeme sürecini bekliyor.
NELER YAŞANDI?
Aktan, daha öncesinde oğlu Kuzey'in ihtiyaçlarını karşılamak için Özcan Deniz'le bir sözleşme imzalamış ve bu sayede araba kendisinde verilmişti. Deniz'in kendisine anlaşmalı olarak verdiği araç ise şimdilik otoparkta ve kimse tarafından teslim alınmadı.
Yıllardır Özcan Deniz'in üzerine olan aracı kullanan Feyza Aktan, geçtiğimiz günlerde trafikte çevirmeye takıldı. Aracın trafik sigortasının bittiği ortaya çıkan Aktan, ısrarlarına rağmen trafik polislerini ikna edemedi ve araç Levent'te bir otoparka çekildi.
EVDEN DIŞARI ÇIKMIYOR
Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Samar Dadgar'a Fulya'daki bir galeriden 1 milyon TL'lik araç bakmıştı. Özcan Deniz'in, Feyza Aktan'daki aracın sigortasının bitiş tarihini bildiği, yeni sevgilisine bilerek aynı dönemde araç baktığı iddia edildi.