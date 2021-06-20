Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia'dan suda romantik anlar! Öpücüklere boğdu işte o anlar
Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia Bodrum'da! Suda romantik anlar yaşayan ikili kameralara yakalandı. Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir Tekin, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteri ile son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 24 yaşındaki Tekin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Arkadaşlarıyla denizde voleybol oynayan ikili birbirlerini öpücüklere boğdu. İşte Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia'nın Bodrum tatilinden kareler...
20.06.2021 11:21
- Son Güncelleme: 20.06.2021 11:24
SUDA ROMANTİK ANLAR!
Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin sevgilisi Sofia ile birlikte Bodrum Yalıkavak'daki bir plajda görüntülenen oyuncu, sevgilisi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte denizde voleybol oynadı.
Suda sürekli birbirlerine sarılan çiftin bir hayli keyifli olduğu görüldü. Zaman zaman romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi.
Genç oyuncu, önceki gün sevgilisi Sofia ile Yalıkavak'taki Miya Beach'te objektiflere takıldı.
'Sadakatsiz' dizisinde gösterdiği performansla övgüler alan oyuncu, "Benim için çok güzel sezon geçti. Kişisel olarak çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Harika oyuncularla çalıştım. Herkes bana çok vizyon kattı. Çok güzel tepkiler ve çok güzel destekler alıyoruz" şeklinde konuştu.
Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'in babasının kim olduğunu öğrenenler şaşırıyor.