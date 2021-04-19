Hadise, Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşıyor iddiası sönmüyor! Meğer 'Şuşu' lakaplı o falcı...

Hadise'nin yakın dostu Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddiası gündemi sarsmaya devam ediyor. Bu iddialar Hadise'yle evlilik hazırlığı yapan Kaan Yıldırım'ı da zor duruma soktu. İddiaya göre yasak aşkı ortaya çıkaran bir falcıydı. Bu falcı Şuşu lakaplı Şengül Boybaş'tı. Magazin kulislerine göre Şuşu, Reza Zarrab'ın davetiyle ABD'ye gitti. Ünlülerin falcısı Şuşu, Zarrab'ın yanında Hadise'yi gördü. İşte Hadise, Ebru Güneş'in eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşıyor iddiasının çarpıcı detayları...