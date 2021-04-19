RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise, Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşıyor iddiası sönmüyor! Meğer 'Şuşu' lakaplı o falcı...

Hadise'nin yakın dostu Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddiası gündemi sarsmaya devam ediyor. Bu iddialar Hadise'yle evlilik hazırlığı yapan Kaan Yıldırım'ı da zor duruma soktu. İddiaya göre yasak aşkı ortaya çıkaran bir falcıydı. Bu falcı Şuşu lakaplı Şengül Boybaş'tı. Magazin kulislerine göre Şuşu, Reza Zarrab'ın davetiyle ABD'ye gitti. Ünlülerin falcısı Şuşu, Zarrab'ın yanında Hadise'yi gördü. İşte Hadise, Ebru Güneş'in eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşıyor iddiasının çarpıcı detayları...

19.04.2021 06:58 - Son Güncelleme: 19.04.2021 07:01
Hadise, Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşıyor iddiası sönmüyor! Meğer 'Şuşu' lakaplı o falcı...

Hadise'nin yakın dostu Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddiası gündemi sarsmaya devam ediyor. Bu iddialar Hadise'yle evlilik hazırlığı yapan Kaan Yıldırım'ı da zor duruma soktu. İddiaya göre yasak aşkı ortaya çıkaran bir falcıydı. Bu falcı Şuşu lakaplı Şengül Boybaş'tı. Magazin kulislerine göre Şuşu, Reza Zarrab'ın davetiyle ABD'ye gitti. Ünlülerin falcısı Şuşu, Zarrab'ın yanında Hadise'yi gördü. İşte Hadise, Ebru Güneş'in eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşıyor iddiasının çarpıcı detayları...

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Hadise, Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşıyor iddiası sönmüyor! Meğer 'Şuşu' lakaplı o falcı...

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında, Gündeş'in 'Reza'nın başka kadınlarla ilişkisi vardı' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuşulanlara göre Gündeş'in yakın arkadaşı Hadise ile eşi Zarrab'ın gizli ilişkisi vardı.

Hadise, Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşıyor iddiası sönmüyor! Meğer 'Şuşu' lakaplı o falcı...

Hadise, önceki gün "Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" sözleriyle yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu.

Hadise, Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşıyor iddiası sönmüyor! Meğer 'Şuşu' lakaplı o falcı...

OLAYI DUYMUŞTU

Hadise, Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ilişki yaşıyor iddiası sönmüyor! Meğer 'Şuşu' lakaplı o falcı...

Hadise sosyal medyadan açıklama yaparken, Ebru Gündeş ise sessiz kalmayı tercih etti.