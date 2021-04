Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! Eski görümceden şok yorum!

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! Eski görümceden gelen, "Can't wait to meet him" yorumu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Melisa Döngel ile Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın aşk yaşadığı ancak bu aşkın başladığı hızla bittiği iddia edilmişti. Şu sıralar sevgilisi ve kızıyla Bali'de olan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Meedo'su ile evlilik yolunda olduklarını ifade eden Şeyma Subaşı son olarak kızı Melisa ve Meedo'nun da bulunduğu fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Şeyma Subaşı'na eski müstakbel görümcesi Chicca Senia'dan gelen yorum ise dikkat çekti. Subaşı bakın yoruma nasıl yanıt verdi.

