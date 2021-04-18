RAMAZAN İMSAKİYE
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Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! Eski görümceden şok yorum!

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! Eski görümceden gelen, "Can't wait to meet him" yorumu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Melisa Döngel ile Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın aşk yaşadığı ancak bu aşkın başladığı hızla bittiği iddia edilmişti. Şu sıralar sevgilisi ve kızıyla Bali'de olan Şeyma Subaşı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Meedo'su ile evlilik yolunda olduklarını ifade eden Şeyma Subaşı son olarak kızı Melisa ve Meedo'nun da bulunduğu fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Şeyma Subaşı'na eski müstakbel görümcesi Chicca Senia'dan gelen yorum ise dikkat çekti. Subaşı bakın yoruma nasıl yanıt verdi.

18.04.2021 18:19 - Son Güncelleme: 18.04.2021 18:28
Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! Eski görümceden şok yorum!

ESKİ MÜSTAKBEL GÖRÜMCEDEN ŞOK YORUM!

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Şeyma Subaşı İtalyan organizatör Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı.

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Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! Eski görümceden şok yorum!

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktalayan ikiliden Subaşı, kısa süre sonra Mısırlı yatırımcı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açtı.

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! Eski görümceden şok yorum!

Sevgilisi ile sık sık paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, Instagram'da son olarak bu poz ile dikkat çekti. Şeyma Subaşı'na Guido Senia'nın ikizinden gelen yorum dikkat çekti. 'Tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum' diyen eski görümceye Şeyma'dan 'Senden çok bensediyorum' şeklinde yanıt geldi.

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! Eski görümceden şok yorum!

Sosyal medyanın konuştuğu yorum sonrası gözler Melisa Döngel'e çevrildi.

Şeyma Subaşı sevgilisi Meedo ve kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! Eski görümceden şok yorum!

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia ile Melisa Döngel, Antalya'da bir araya geldi. Ancak iddiaya göre yıldırım hızında başlayan aşk, aynı hızda sona erdi.