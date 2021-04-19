RAMAZAN İMSAKİYE
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Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün annesi kızını fena yolladı! Anne-kız yan yana adeta abla kardeş gibi

Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından koltuğuna Tuba Büyüküstün oturuyor... Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün üstlendiği Sefirin Kızı dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı. Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle diziye devam edemeyince yollar ayrıldı ve yerine Tuba Büyüküstün getirildi. Daha önce de Engin Akyürek'le birlikte rol alan Tuba Büyüküstün'ün gelişi sonrası Sefirin Kızı'nın durumunun ne olacağı merak beklenirken Tuba Büyüküstün hakkında araştırma yapanların en çok şaşırdığı şey annesi. Tuba Büyüküstün'ün öyle bir annesi var ki kızına taş çıkartıyor. İşte başta Tuba Büyüküstünn olmak üzere ünlülerin anneleri.

19.04.2021 08:59 - Son Güncelleme: 19.04.2021 08:59
Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün annesi kızını fena yolladı! Anne-kız yan yana adeta abla kardeş gibi

Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasının ardından yerini Tuba Büyüküstün dolduracak. Dünya çapında bir hayran kitlesi olan Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı macerası izleyici tarafından merak ediliyor.

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Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün annesi kızını fena yolladı! Anne-kız yan yana adeta abla kardeş gibi

Meraklıları Tuba Büyüküstün hakkında araştırma yaparken annesini görünce şaştı kaldı. Anne-kız yan yana gelince adeta abla kardeş gibi. İşte başta Tuba Büyüküstün olmak üzere ünlülerin anneleri.

Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün annesi kızını fena yolladı! Anne-kız yan yana adeta abla kardeş gibi

HİLAL ALTINBİLEK ANNESİ

Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün annesi kızını fena yolladı! Anne-kız yan yana adeta abla kardeş gibi
Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün annesi kızını fena yolladı! Anne-kız yan yana adeta abla kardeş gibi

BİRAN DAMLA YILMAZ VE ANNESİ