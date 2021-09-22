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Haberler Magazin Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı tarafını seçti o isim veda etti! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı tarafını seçti o isim veda etti! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı tarafını seçti, o isim O Ses Türkiye'ye veda etti! 10 yıldır O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yeni sezonda jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusuydu. Çekimler başladı, Acun Ilıcalı Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. İşte 2021 O Ses Türkiye jürileri...

22.09.2021 16:09 - Son Güncelleme: 22.09.2021 16:17
Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı tarafını seçti o isim veda etti! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

ACUN TARAFINI SEÇTİ O İSİM VEDA ETTİ!

Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı tarafını seçti o isim veda etti! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı tarafını seçti o isim veda etti! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

O Ses Türkiye yeni sezon için geri sayım başladı. Yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken jüri üyelerindeki yeni isimler de merak ediliyordu.

Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı tarafını seçti o isim veda etti! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi.

Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı tarafını seçti o isim veda etti! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

O Ses Türkiye'nin çekimleri başladı, Acun Ilıcalı ilk paylaşımı yaptı. Hadise'nin gidişi sonrası jüriye Ebru Gündeş dahil oldu.

Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı tarafını seçti o isim veda etti! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Acun Ilıcalı TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılmıştı. Ilıcalı programda O Ses Türkiye'ye dair önemli açıklamalar yaparak "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz" demişti.

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