"ORİJİNAL DEMET BU"

Demet Özdemir ışık kurbanı oldu 'orijinali bu' yorumları havada uçuştu! Siz bir de Demet Özdemir'in eski halini görün... İşte başta Demet Özdemir olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...