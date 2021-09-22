Demet Özdemir ışık kurbanı oldu 'orijinali bu' yorumları havada uçuştu! Siz bir de Demet Özdemir'in eski halini görün...
Demet Özdemir ışık kurbanı oldu 'orijinali bu' yorumları havada uçuştu!Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve reklam ilişkisi yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Demet Özdemir, konuk oyuncu olarak katıldığı programda ışık kurbanı oldu. Sosyal medyada ise yorum gecikmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Her haliyle güzel" derken bazıları ise, "Demet'e ne yaptılar böyle?" , "Orijinali bu" , "Işığın bol olsun yoksa sönersin Demet" şeklinde yorumlarla 29 yaşındaki nlü oyuncuyu ti'ye aldı. Kısa sürede ise Demet Özdemir'in eski hali gündem oldu. Aradaki farkı siz bulun. İşte dünden bugüne Demet Özdemir...
22.09.2021 16:55
- Son Güncelleme: 22.09.2021 17:21
"ORİJİNAL DEMET BU"
Demet Özdemir ışık kurbanı oldu 'orijinali bu' yorumları havada uçuştu! Siz bir de Demet Özdemir'in eski halini görün... İşte başta Demet Özdemir olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...
Son günlerde dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.