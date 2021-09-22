Sinem Kobal'ın rol aldığı Selena dizisinin Müstesna'sına bakın! Parla Şenol son haliyle hayran bıraktı, gören dönüp bir daha baktı...

Selena dizisinde canlandırdığı Müstesna karakteri ile hafızalara kazınan Parla Şenol, yıllara meydan okuyan güzelliği ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte başta Selana'nın Müstesna'sı olmak üzere sizler için derlediğimiz ümlülerin yıllar içindeki değişimleri...