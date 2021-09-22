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Sinem Kobal'ın rol aldığı Selena dizisinin Müstesna'sına bakın! Parla Şenol son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Sinem Kobal'ın rol aldığı Selena dizisinin Müstesna'sına bakın! Parla Şenol son haliyle hayran bıraktı, 65 yaşındaki oyuncuyu gören dönüp bir daha baktı... Fantastik kurgu, komedi türündeki Selena 10 Eylül 2006 - 18 Ağustos 2009 tarihleri arasında Atv'de yayınlandı. Üç sezon süren Selena'nın başrollerini Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Serkan Şenalp, Cansu Demirci gibi oyuncular paylaştı. Ütopya'nın güzeller güzeli meleği, iyilerin dostu kötülerin düşmanı Selena'nın ve üç kız çocuğu ile olan hikayesinde Müstesna karakteri ile hafızalara kazınan Parla Şenol Instagram'ı aktif kullanıyor. Eğlenceli kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken Parla Şenol'un son haline bakın, güzelliğini gören hayran kalıyor.

22.09.2021 14:47 - Son Güncelleme: 22.09.2021 14:51
Sinem Kobal’ın rol aldığı Selena dizisinin Müstesna’sına bakın! Parla Şenol son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Sinem Kobal'ın rol aldığı Selena dizisinin Müstesna'sına bakın! Parla Şenol son haliyle hayran bıraktı, gören dönüp bir daha baktı...

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Sinem Kobal’ın rol aldığı Selena dizisinin Müstesna’sına bakın! Parla Şenol son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan 65 yaşındaki usta oyuncu Parla Şenol, son haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Eğlenceli paylaşımları ile takipçilerini güldüren Şenol, güzelliği ile de övgü alıyor.

Sinem Kobal’ın rol aldığı Selena dizisinin Müstesna’sına bakın! Parla Şenol son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Selena dizisinde canlandırdığı Müstesna karakteri ile hafızalara kazınan Parla Şenol, yıllara meydan okuyan güzelliği ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte başta Selana'nın Müstesna'sı olmak üzere sizler için derlediğimiz ümlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Sinem Kobal’ın rol aldığı Selena dizisinin Müstesna’sına bakın! Parla Şenol son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı

Can Yaman

Sinem Kobal’ın rol aldığı Selena dizisinin Müstesna’sına bakın! Parla Şenol son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı
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