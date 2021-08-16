Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, veda ediyor! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

YILLARDIR JÜRİ KOLTUĞUNDA

Hadise bildiğiniz üzere yıllardır Ebru Gündeş ile 'O Ses Türkiye'de aynı jüri koltuğunu paylaşıyordu ancak ünlü şarkıcının jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusu olmuştu.