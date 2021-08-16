Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, veda ediyor! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...
Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, o isim O Ses Türkiye'ye veda ediyor!10 yıldır O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yeni sezonda jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusu oldu. Kasım ayında başlanacak olan O Ses Türkiye yeni sezon çekimlerinin detayları belli oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın kararıyla O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...
16.08.2021 09:35
- Son Güncelleme: 16.08.2021 09:44
ACUN KARARINI VERDİ O İSİM VEDA EDİYOR!
Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, veda ediyor! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...
YILLARDIR JÜRİ KOLTUĞUNDA
Hadise bildiğiniz üzere yıllardır Ebru Gündeş ile 'O Ses Türkiye'de aynı jüri koltuğunu paylaşıyordu ancak ünlü şarkıcının jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusu olmuştu.
YENİ SEZONDA OLMAYACAK
Hürriyet'in haberine göre; Yıllardır "O Ses Türkiye" programının jüri koltuğunda oturan Hadise, yeni sezonda olmayacak.