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Haberler Magazin Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, veda ediyor! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, veda ediyor! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, o isim O Ses Türkiye'ye veda ediyor!10 yıldır O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yeni sezonda jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusu oldu. Kasım ayında başlanacak olan O Ses Türkiye yeni sezon çekimlerinin detayları belli oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın kararıyla O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

16.08.2021 09:35 - Son Güncelleme: 16.08.2021 09:44
Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, veda ediyor! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

ACUN KARARINI VERDİ O İSİM VEDA EDİYOR!

Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, veda ediyor! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, veda ediyor! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

YILLARDIR JÜRİ KOLTUĞUNDA

Hadise bildiğiniz üzere yıllardır Ebru Gündeş ile 'O Ses Türkiye'de aynı jüri koltuğunu paylaşıyordu ancak ünlü şarkıcının jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, veda ediyor! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

Karar verildi, yeni sezonda olmayacak!

Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, veda ediyor! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

YENİ SEZONDA OLMAYACAK

Hürriyet'in haberine göre; Yıllardır "O Ses Türkiye" programının jüri koltuğunda oturan Hadise, yeni sezonda olmayacak.

Hadise - Ebru Gündeş polemiğinde Acun Ilıcalı kararını verdi, veda ediyor! İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri...

Hadise'nin, Ebru Gündeş'le yaşadığı polemik sonrası yapım şirketinin böyle bir karar aldığı konuşuluyor.

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