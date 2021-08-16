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Haberler Magazin Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın o ismi ölüm haberini duyurdu

Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın o ismi ölüm haberini duyurdu

Karadeniz müziğinin sevilen yıldızı Cimilli İbo'dan acı haber... Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan, kısa bir süre önce yeniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 49 yaşında müziyen Cimilli İbo tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gerçek adı İbrahim Özer olan sanatçının vefat haberini, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen ismi Zafer Kalfa duyurdu. İşte acı haber hakkındaki tüm detaylar...

16.08.2021 10:00 - Son Güncelleme: 16.08.2021 11:08
Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın o ismi ölüm haberini duyurdu

Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo yeniden yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Durumu kritik olduğu bilinen Karadenizli sanatçının hayatını kaybettiği iddiaları kısa sürede yayıldı.

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Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın o ismi ölüm haberini duyurdu

Hakkında daha önce de vefat haberi çıkan Cimilli İbo hakkındaki iddialara ne yazık ki doğru çıktı.

Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın o ismi ölüm haberini duyurdu

Gerçek adı İbrahim Özer olan sanatçının vefat haberini, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa duyurdu.

Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın o ismi ölüm haberini duyurdu

Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo'dan (İbrahim Özer'den) kötü haber geldi. Cimilli İbo, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın o ismi ölüm haberini duyurdu

CENAZESİ YARIN RİZE'DE DEFNEDİLECEK

49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.

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