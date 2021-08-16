Cimilli İbo 49 yaşında hayatını kaybetti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın o ismi ölüm haberini duyurdu
Karadeniz müziğinin sevilen yıldızı Cimilli İbo'dan acı haber... Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan, kısa bir süre önce yeniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 49 yaşında müziyen Cimilli İbo tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gerçek adı İbrahim Özer olan sanatçının vefat haberini, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen ismi Zafer Kalfa duyurdu. İşte acı haber hakkındaki tüm detaylar...
16.08.2021 10:00
- Son Güncelleme: 16.08.2021 11:08
Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo yeniden yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Durumu kritik olduğu bilinen Karadenizli sanatçının hayatını kaybettiği iddiaları kısa sürede yayıldı.
Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo'dan (İbrahim Özer'den) kötü haber geldi. Cimilli İbo, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CENAZESİ YARIN RİZE'DE DEFNEDİLECEK
49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.