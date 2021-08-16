65 yaşındaki Oya Başar da furyaya katıldı siyah bikinisiyle görüntülendi! İşte Oya Başar'ın Bodrum çıkartması
Usta oyuncu Oya Başar da bikinili görüntülenenler furyasına katıldı ve Bodrum'da yakalandı... 65 yaşındaki usta oyuncu Oya Başar, sezonun yorgunluğunu Bodrum tatilinde atıyor. Usta oyuncu, konakladığı otelin plajında objektiflere yansıdı. Siyah bikinisiyle görüntülenen oyuncu, denize girmek yerine saatlerce güneşlendi. İşte Oya Başar'ın o anları...
16.08.2021 09:36
- Son Güncelleme: 16.08.2021 09:36
Bodrum'daki tatilinde denizin ve güneşin tadını çıkaran 65 yaşındaki usta oyuncu Oya Başar, kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi. Siyah bikinisiyle görüntülenen oyuncu, denize girmek yerine saatlerce güneşlendi.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Oya Başar, şimdilerde Muğla Bodrum'da tatil yapıyor. 65 yaşındaki usta oyuncu, siyah bikinisiyle de objektiflere takıldı.
Denize girmek yerine iskelede güneşlenen Oya Başar, elinden suyunu, başından da bandanasını düşürmedi.