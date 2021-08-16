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Haberler Magazin 65 yaşındaki Oya Başar da furyaya katıldı siyah bikinisiyle görüntülendi! İşte Oya Başar'ın Bodrum çıkartması

65 yaşındaki Oya Başar da furyaya katıldı siyah bikinisiyle görüntülendi! İşte Oya Başar'ın Bodrum çıkartması

Usta oyuncu Oya Başar da bikinili görüntülenenler furyasına katıldı ve Bodrum'da yakalandı... 65 yaşındaki usta oyuncu Oya Başar, sezonun yorgunluğunu Bodrum tatilinde atıyor. Usta oyuncu, konakladığı otelin plajında objektiflere yansıdı. Siyah bikinisiyle görüntülenen oyuncu, denize girmek yerine saatlerce güneşlendi. İşte Oya Başar'ın o anları...

16.08.2021 09:36 - Son Güncelleme: 16.08.2021 09:36
65 yaşındaki Oya Başar da furyaya katıldı siyah bikinisiyle görüntülendi! İşte Oya Başar’ın Bodrum çıkartması

Bodrum'daki tatilinde denizin ve güneşin tadını çıkaran 65 yaşındaki usta oyuncu Oya Başar, kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi. Siyah bikinisiyle görüntülenen oyuncu, denize girmek yerine saatlerce güneşlendi.

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65 yaşındaki Oya Başar da furyaya katıldı siyah bikinisiyle görüntülendi! İşte Oya Başar’ın Bodrum çıkartması

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Oya Başar, şimdilerde Muğla Bodrum'da tatil yapıyor. 65 yaşındaki usta oyuncu, siyah bikinisiyle de objektiflere takıldı.

65 yaşındaki Oya Başar da furyaya katıldı siyah bikinisiyle görüntülendi! İşte Oya Başar’ın Bodrum çıkartması

Denize girmek yerine iskelede güneşlenen Oya Başar, elinden suyunu, başından da bandanasını düşürmedi.

65 yaşındaki Oya Başar da furyaya katıldı siyah bikinisiyle görüntülendi! İşte Oya Başar’ın Bodrum çıkartması

Aşırı sıcakta denize girmek yerine su içerek serinlemeyi tercih eden usta oyuncu arkadaşlarıyla iskelede bol bol sohbet etti.

65 yaşındaki Oya Başar da furyaya katıldı siyah bikinisiyle görüntülendi! İşte Oya Başar’ın Bodrum çıkartması

TİYATRO İLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKTI

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Plastik Aşklar oyunuyla sahneye çıktı.

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