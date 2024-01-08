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Hadise durdu durdu İspanyol sevgili buldu "Belki İspanyolca şarkılar söyleyebilirim" Hadise'nin sahnedeki sözleri kafaları karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin "Benim kariyerimi bitirmek istiyorlar feminist bildiğiniz meslektaşlarım" sözleri sonrası, gözler Hadise'ye dönmüştü. Her ikisi de aynı menajerle çalışan ikiliden Hadise ise "Bebeleri pistten alalım" notuyla bir sahne paylaşımı yapmış, bu söze aynı sahne sahne bir gün önce konser veren Ece Seçkin'den yanıt gecikmemişti. Olayların kadını Hadise bu kez sahneden yaptığı aşk açıklamasıyla gündemde. İşte Hadise'nin kafaları karıştıran o açıklaması.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 09:44 Güncelleme 08 Ocak 2024, 09:58
Hadise durdu durdu İspanyol sevgili buldu Belki İspanyolca şarkılar söyleyebilirim Hadise’nin sahnedeki sözleri kafaları karıştırdı 1

Son dönemde hem dansları hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise yine yaptı yapacağını.

Hadise durdu durdu İspanyol sevgili buldu Belki İspanyolca şarkılar söyleyebilirim Hadise’nin sahnedeki sözleri kafaları karıştırdı 2

Geçtiğimiz günlerde New York'ta sahne alan Hadise, sahnede yaptığı İspanyol sevgilisi açıklamasıyla bir anda gündeme bomba gibi düştü.

Hadise durdu durdu İspanyol sevgili buldu Belki İspanyolca şarkılar söyleyebilirim Hadise’nin sahnedeki sözleri kafaları karıştırdı 3

Aynı akşam Murat Boz'la olan samimi halleriyle sosyal medyada çok konuşulan Hadise, ardından "İspanyol sevgilim var" dedi.

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