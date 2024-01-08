Hadise durdu durdu İspanyol sevgili buldu "Belki İspanyolca şarkılar söyleyebilirim" Hadise'nin sahnedeki sözleri kafaları karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin "Benim kariyerimi bitirmek istiyorlar feminist bildiğiniz meslektaşlarım" sözleri sonrası, gözler Hadise'ye dönmüştü. Her ikisi de aynı menajerle çalışan ikiliden Hadise ise "Bebeleri pistten alalım" notuyla bir sahne paylaşımı yapmış, bu söze aynı sahne sahne bir gün önce konser veren Ece Seçkin'den yanıt gecikmemişti. Olayların kadını Hadise bu kez sahneden yaptığı aşk açıklamasıyla gündemde. İşte Hadise'nin kafaları karıştıran o açıklaması.