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Gökhan Özen'in son haline bakın o şimdi 44 yaşında! 7 yıl sonra Türkiye’ye gelen Gökhan bir döndü pir döndü: “Abi ne zaman yaşlanacaksın?”

'Benden Sorulur', 'Budala', 'Aramazsan Arama', 'Benim İçin N'apardın', 'Civciv', 'Dayanamam' ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Gökhan Özen, sesi ve şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vururken magazin manşetlerinde de sık sık yer aldı. Jet-ski ile denizde kaybolmasıyla magazin tarihinin en önemli olayları arasında yer alan Özen, genç kızların sevgilisiyken sahnelere veda etti ve Amerika'ya taşındı. 7 yıl aranın ardından geçen sene radikal bir kararla Türkiye'ye dönen ve sahnelerin tozunu attırmaya kaldığı yerden devam eden Özen, son haliyle gündeme geldi. Özen'i görenler "Abi ne zaman yaşlanacaksın?" yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 09:03 Güncelleme 08 Ocak 2024, 09:51
Gökhan Özen’in son haline bakın o şimdi 44 yaşında! 7 yıl sonra Türkiye’ye gelen Gökhan bir döndü pir döndü: “Abi ne zaman yaşlanacaksın?” 1

Budala, Kader Utansın, Aramazsan Arama, Civciv, Budala, Benim İçin N'apardın ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Gökhan Özen, uzun bir süre önce sahnelere veda etmiş ve Amerika'ya taşınmıştı.

Gökhan Özen’in son haline bakın o şimdi 44 yaşında! 7 yıl sonra Türkiye’ye gelen Gökhan bir döndü pir döndü: “Abi ne zaman yaşlanacaksın?” 2

Ünlü şarkıcı, 7 yıl aradan sonra hem Türkiye'ye hem de sahnelere döndü. Sahnelerin tozunu attırmaya kaldığı yerden devam eden Özen, son haliyle de dikkat çekti.

Gökhan Özen’in son haline bakın o şimdi 44 yaşında! 7 yıl sonra Türkiye’ye gelen Gökhan bir döndü pir döndü: “Abi ne zaman yaşlanacaksın?” 3

Şimdilerde 44 yaşında olan Özen'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özen için sosyal medyada "Abi ne zaman yaşlanacaksın?" yorumu yapıldı.

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