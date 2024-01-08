Gökhan Özen'in son haline bakın o şimdi 44 yaşında! 7 yıl sonra Türkiye’ye gelen Gökhan bir döndü pir döndü: “Abi ne zaman yaşlanacaksın?”

'Benden Sorulur', 'Budala', 'Aramazsan Arama', 'Benim İçin N'apardın', 'Civciv', 'Dayanamam' ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Gökhan Özen, sesi ve şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vururken magazin manşetlerinde de sık sık yer aldı. Jet-ski ile denizde kaybolmasıyla magazin tarihinin en önemli olayları arasında yer alan Özen, genç kızların sevgilisiyken sahnelere veda etti ve Amerika'ya taşındı. 7 yıl aranın ardından geçen sene radikal bir kararla Türkiye'ye dönen ve sahnelerin tozunu attırmaya kaldığı yerden devam eden Özen, son haliyle gündeme geldi. Özen'i görenler "Abi ne zaman yaşlanacaksın?" yorumunda bulundu.