19 yıl dile kolay! Aşka gelen Hakan Ural gözünden sakındığı eşiyle paylaştı! Gören hayran kaldı: Esmer güzeli! Sibel Can'dan sonra meğer...

Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlendi. 19 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftin bu evlilikten Gisela adını verdikleri bir kızı oldu. Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer veren Ural, bu kez magazin dünyasından uzak tuttuğu eşi Ezgi Can Ural'ın fotoğrafını paylaştı. Ural'ın kalp ve nazar boncuğu emojisi ile yaptığı paylaşımda Ezgi Can Ural güzelliğiyle hayran bıraktı. Ezgi Can Ural için "Esmer güzeli" yorumu yapıldı.