Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kızları Leyla ilk kez görüntülendi! Lalin ve Leyla bir arada! Bakın Leyla kime benziyor

2016 yılında Ayvalık'ta sade bir törenle dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına aldı. Ünlü çift uzunca bir süre büyük kızları Lalin'i kameralardan uzak tutmaya çalışmış bir yere kadar bunu başarmış ancak sonrasında görüntü vermekten kaçamamıştı. Kobal-İmirzalıoğlu çiftinin kızları Leyla ise yine uzun bir süre yüzünü göstermese de, sonunda görüntülendi. Yan yana ilk kez görüntülenen Lalin ve Leyla kardeşler bakın kime benziyor.