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Haberler Magazin Hadise bu kez çıldıracak! Demet Akalın Hadise'ye fena giydirdi! Sosyal medya yıkıldı! Akalın yine konuşmadan edemedi

Hadise bu kez çıldıracak! Demet Akalın Hadise'ye fena giydirdi! Sosyal medya yıkıldı! Akalın yine konuşmadan edemedi

Demet Akalın ile Hadise arasındaki 'koca' ve takipçi sayısı polemiği devam ediyor. Bebek'te arkadaşıyla gezerken objektiflere takılan Demet Akalın geçmişte ''Onun kocası yok, yazık'' dediği Hadise'ye yine laf atmadan duramadı. Sivri dilliği ile bilinen ünlü şarkıcı Hadise hakkında kendisine yöneltilen sorulara imalı cevaplar verdi. Şimdilerde Mehmet Dinçerler ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Hadise için ''Dokunmayın Günah'' ifadelerini kullandı.

05.11.2021 09:23 - Son Güncelleme: 05.11.2021 09:23
Demet Akalın Hadise’ye fena giydirdi! Sosyal medya yıkıldı! Akalın yine konuşmadan edemedi Hadise bu kez çıldıracak

Sık sık ünlü isimlerle polemiğe giren Demet Akalın son dönemlerde Hadise hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulunuyor. Akalın daha önce, Hadise'nin takipçi sayısını milyonlara ulaşması hakkında "Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok, milyoncukları da" diye konuşmuştu. Hadise'nin Kaan Yıldırım ile ayrılığına da 'reklam' iddiasında bulunmuştu. Bu kez Mehmet Dinçerler ile olan ilişkisi hakkında şok ifadeler kullandı.

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Demet Akalın Hadise’ye fena giydirdi! Sosyal medya yıkıldı! Akalın yine konuşmadan edemedi Hadise bu kez çıldıracak

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Akalın, arkadaşı Esra Balamir ile çıkışta kendisini çeken gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Demet Akalın Hadise’ye fena giydirdi! Sosyal medya yıkıldı! Akalın yine konuşmadan edemedi Hadise bu kez çıldıracak

Akalın, "Bu aralar çok çalışıyorum. O yüzden pek görünmüyorum" açıklamasını yaptı. "Hadise'nin Instagramdaki takipçi sayısının 10 milyonu aştığı zaman, 'Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da' demiştiniz" diyen muhabire şaşırtan bir cevap verdi.

Demet Akalın Hadise’ye fena giydirdi! Sosyal medya yıkıldı! Akalın yine konuşmadan edemedi Hadise bu kez çıldıracak

''HADİSE'YE DOKUNMA''

Akalın, "Hadise mutlu, Hadise'ye dokunma, günah kız şimdi mutlu. Kimsenin hakkında konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

Sohbet esnasında arabasının bagajını açan Akalın, elindeki paketi koyacağı esnada bagajın içinde birbirine girmiş kıyafetleri çeken muhabirlere "Onlar benim değil, dansçıların" diyerek güldü.

Demet Akalın Hadise’ye fena giydirdi! Sosyal medya yıkıldı! Akalın yine konuşmadan edemedi Hadise bu kez çıldıracak

Sohbet esnasında arabasının bagajını açan Akalın, elindeki paketi koyacağı esnada bagajın içinde birbirine girmiş kıyafetleri çeken muhabirlere "Onlar benim değil, dansçıların" diyerek güldü.

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