Hadise bu kez çıldıracak! Demet Akalın Hadise'ye fena giydirdi! Sosyal medya yıkıldı! Akalın yine konuşmadan edemedi
Demet Akalın ile Hadise arasındaki 'koca' ve takipçi sayısı polemiği devam ediyor. Bebek'te arkadaşıyla gezerken objektiflere takılan Demet Akalın geçmişte ''Onun kocası yok, yazık'' dediği Hadise'ye yine laf atmadan duramadı. Sivri dilliği ile bilinen ünlü şarkıcı Hadise hakkında kendisine yöneltilen sorulara imalı cevaplar verdi. Şimdilerde Mehmet Dinçerler ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Hadise için ''Dokunmayın Günah'' ifadelerini kullandı.
Sık sık ünlü isimlerle polemiğe giren Demet Akalın son dönemlerde Hadise hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulunuyor. Akalın daha önce, Hadise'nin takipçi sayısını milyonlara ulaşması hakkında "Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok, milyoncukları da" diye konuşmuştu. Hadise'nin Kaan Yıldırım ile ayrılığına da 'reklam' iddiasında bulunmuştu. Bu kez Mehmet Dinçerler ile olan ilişkisi hakkında şok ifadeler kullandı.
''HADİSE'YE DOKUNMA''
Akalın, "Hadise mutlu, Hadise'ye dokunma, günah kız şimdi mutlu. Kimsenin hakkında konuşmayalım" ifadelerini kullandı.
Sohbet esnasında arabasının bagajını açan Akalın, elindeki paketi koyacağı esnada bagajın içinde birbirine girmiş kıyafetleri çeken muhabirlere "Onlar benim değil, dansçıların" diyerek güldü.