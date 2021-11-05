Hadise bu kez çıldıracak! Demet Akalın Hadise'ye fena giydirdi! Sosyal medya yıkıldı! Akalın yine konuşmadan edemedi

Sık sık ünlü isimlerle polemiğe giren Demet Akalın son dönemlerde Hadise hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulunuyor. Akalın daha önce, Hadise'nin takipçi sayısını milyonlara ulaşması hakkında "Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok, milyoncukları da" diye konuşmuştu. Hadise'nin Kaan Yıldırım ile ayrılığına da 'reklam' iddiasında bulunmuştu. Bu kez Mehmet Dinçerler ile olan ilişkisi hakkında şok ifadeler kullandı.