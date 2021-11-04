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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı ve Züleyha'sı hakkında şok gerçek! Herkes onları konuşuyor meğer İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı ve Züleyha'sı hakkında şok gerçek! Herkes onları konuşuyor meğer İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı ve Züleyha'sı hakkında şok gerçek! Sosyal medya onları konuşuyor... Bir Zamanlar Çukurova 111. bölümüyle 4 Kasım Perşembe akşamı 20.00'de yine milyonları Atv'ye kilitleyecek. Züleyha'ya aşkını itiraf ederek Çukurova'daki dengeleri değiştirecek olan Hakan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, başrol arkadaşı Hilal Altınbilek gibi yalnızca oyunculuğu ile değil görünüşü ile de beğeni topluyor. 30 yaşındaki Hilal ile 39 yaşındaki bir çocuk babası İbrahim Çelikkol'un boy farkı ise sosyal medya gündeminde.

04.11.2021 13:01 - Son Güncelleme: 04.11.2021 13:10
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı ve Züleyha’sı hakkında şok gerçek! Herkes onları konuşuyor meğer İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı ve Züleyha'sı hakkında şok gerçek! Herkes onları konuşuyor... İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek arasındaki boy farkı sosyal medya gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı ve Züleyha’sı hakkında şok gerçek! Herkes onları konuşuyor meğer İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek...

Atv'nin reyting rekrotmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Hakan ve Züleyha arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düşecek.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı ve Züleyha’sı hakkında şok gerçek! Herkes onları konuşuyor meğer İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek...

HAKAN'IN ZÜLEYHA'YA AŞIK OLMASI PLANLARINI ALTÜST EDECEK Mİ?

Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkıyor. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelecek.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı ve Züleyha’sı hakkında şok gerçek! Herkes onları konuşuyor meğer İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek...

Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatacak ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf edecek.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı ve Züleyha’sı hakkında şok gerçek! Herkes onları konuşuyor meğer İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek...

Başrol oyuncuları Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un arasındaki uyum diziseverler tarafından çok beğeniliyor. İkili arasındaki yaş ve boy farkı ise merak konusu.

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