Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı ve Züleyha'sı hakkında şok gerçek! Herkes onları konuşuyor meğer İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı ve Züleyha'sı hakkında şok gerçek! Sosyal medya onları konuşuyor... Bir Zamanlar Çukurova 111. bölümüyle 4 Kasım Perşembe akşamı 20.00'de yine milyonları Atv'ye kilitleyecek. Züleyha'ya aşkını itiraf ederek Çukurova'daki dengeleri değiştirecek olan Hakan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, başrol arkadaşı Hilal Altınbilek gibi yalnızca oyunculuğu ile değil görünüşü ile de beğeni topluyor. 30 yaşındaki Hilal ile 39 yaşındaki bir çocuk babası İbrahim Çelikkol'un boy farkı ise sosyal medya gündeminde.
04.11.2021 13:01
- Son Güncelleme: 04.11.2021 13:10
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı ve Züleyha'sı hakkında şok gerçek! Herkes onları konuşuyor... İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek arasındaki boy farkı sosyal medya gündeminde.
Başrol oyuncuları Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un arasındaki uyum diziseverler tarafından çok beğeniliyor. İkili arasındaki yaş ve boy farkı ise merak konusu.