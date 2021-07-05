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Hadise bikinili pozlarıyla 'geri döndü' dedirtiyor! Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalayan Hadise paylaştı yer yerinden oynadı

Hadise bikinili pozlarıyla 'geri döndü' dedirtiyor! Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalayan Hadise yaz sezonunu açtı. Pandemi kısıtlamalarının kalkması ve sıcak günlerin gelmesi ile soluğu tatilde alan isimlerden biri deünlü şarkıcı Hadise. Aşk hayatı, sosyal medya paylaşımları, kısacası attığı her adımla magazin gündemine adını yazdırmayı başaran Hadise bu kez de bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra giyim tarzını değiştiren Hadise bikinili pozlarıyla sosyal medyada, 'Kaan gitti, Hadise geri döndü' dedirtti.

05.07.2021 08:52 - Son Güncelleme: 05.07.2021 09:13
Hadise bikinili pozlarıyla 'geri döndü' dedirtiyor! Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalayan Hadise paylaştı yer yerinden oynadı

"HADİSE GERİ DÖNDÜ"

Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalayan Hadise paylaştı yer yerinden oynadı! Aradığı mutluluğu yine bulamayan Hadise, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile yollarını ayırmıştı.

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Hadise bikinili pozlarıyla 'geri döndü' dedirtiyor! Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalayan Hadise paylaştı yer yerinden oynadı

Ayrılığın ardından Hadise tatile çıktı. Sezonu açan ünlü şarkıcı, mavi bikinisi ile objektif karşısına geçti.

Hadise bikinili pozlarıyla 'geri döndü' dedirtiyor! Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalayan Hadise paylaştı yer yerinden oynadı

Instagram hesabından bikinili pozlarını yayınlayan Hadise'nin bir hayli neşeli olduğu görüldü.

Hadise bikinili pozlarıyla 'geri döndü' dedirtiyor! Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalayan Hadise paylaştı yer yerinden oynadı

Takipçileri şarkıcının gönderisine, "Sonunda Hadise'den tatil fotoğrafları aldık" , "Kaan gitti Hadise geri döndü" şeklinde yorumlar yapıldı. Ünlü şarkıcının yaşı da merak konusu oldu. İşte Hadise'nin yaşı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Hadise bikinili pozlarıyla 'geri döndü' dedirtiyor! Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalayan Hadise paylaştı yer yerinden oynadı

Melis Sezen - 2 Ocak 1997