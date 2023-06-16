Arzum Onan'la boşanan Mehmet Aslantuğ'dan itiraf! "Ben terk etmedim, kalbimi başka birine..." 27 yıllık evliliği o isim mi bitirdi? İhanet...
Arzum Onan'la boşanan Mehmet Aslantuğ'dan itiraf! 27 yıllık evliliği o isim mi bitirdi? İhanet iddiasıyla gündeme gelen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ cephesinden yeni bilgi geldi. Can adında bir oğulları olan ikilinin el ele boşanmak için adliyeye gitmesi ve sonrasında gelen iddialar herkesi şoke ederken, Mehmet Aslantuğ'un sevgilisi olduğu hatta o ismin ise iş insanı Gözde Akpınar olduğu ileri sürüldü. Taraflardan açıklamalar gelse de iddialar sıcaklığını korumaya devam etti. Ancak Mehmet Aslantuğ itirafıyla son noktayı koydu. İşte Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un boşanma nedeni ve süreci...
16.06.2023 11:18 - Son Güncelleme: 16.06.2023 11:29
"BEN TERK ETMEDİM, KALBİMİ BAŞKA BİRİNE..."
Arzum Onan'la boşanan Mehmet Aslantuğ'dan itiraf! 27 yıllık evliliği o isim mi bitirdi? İhanet iddiasıyla gündemden düşmeyen Mehmet Aslantuğ'dan boşanma sürecine dair açıklama geldi.
"HASSAS BİR KONU, BURADA KONUŞULUR MU?"
Adliyeye girerken görüntülenen çiftten Arzum Onan, sorular üzerine "Arkadaşlar çok hassas bir konu. Böyle konuşulur mu ya?" derken Aslantuğ da sadece kolay gelsin dedi. İkili, adliyeye el ele girdi, el ele çıktı.