Hadise Beyaz'ı Instagram'dan ifşa etti! Beyazıt Öztürk yaptığı hareket ile fena yakalandı

Hadise kırmızı yılbaşı elbisesi ile uzun bir süre sosyal medya gündeminden düşmemişti. 34 yaşındaki Hadise'nin kırmızı göğüs dekolteli elbisesine verdiği 3 bin dolar (18 bin TL) çok konuşulurken, ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise, Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinde Seda Sayan'la çekildiği fotoğrafını paylaştı. Beyazıt Öztürk'ün bakışları ve Sayan'ın eteği pozlarından daha çok konuşuldu. İşte Hadise'nin paylaşımında herkesi şoke eden Beyazıt Öztürk detayı...

13.01.2020 16:31 - Son Güncelleme: 13.01.2020 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





