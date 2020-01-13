Hadise Beyaz'ı Instagram'dan ifşa etti! Beyazıt Öztürk yaptığı hareket ile fena yakalandı
Hadise kırmızı yılbaşı elbisesi ile uzun bir süre sosyal medya gündeminden düşmemişti. 34 yaşındaki Hadise'nin kırmızı göğüs dekolteli elbisesine verdiği 3 bin dolar (18 bin TL) çok konuşulurken, ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise, Instagram hesabından O Ses Türkiye'nin çekimlerinde Seda Sayan'la çekildiği fotoğrafını paylaştı. Beyazıt Öztürk'ün bakışları ve Sayan'ın eteği pozlarından daha çok konuşuldu. İşte Hadise'nin paylaşımında herkesi şoke eden Beyazıt Öztürk detayı...
Programın kulisinden çekilmiş kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, Seda Sayan'la yanak yanağa çekildiği fotoğrafta Beyazıt Öztürk'e ok çıkardı. Beyazıt Öztürk'ün verdiği tepkiyi, fotoğrafın üzerine çizdiği bir ok ve gülen surat emojisi ile öne çıkaran Hadise, takipçilerini de güldürmeyi başardı.
Hadise, 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerinde kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Dünyaca ünlü markaların modellerini tercih eden Hadise, Dolce Gabbana imzalı kostümüyle ilgi odağı oldu. Korseli, etek kısmı tüllü elbiseyi daha önce şarkıcı Katy Perry ve Emilia Clarke da tercih etmişti. Hadise'nin kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!