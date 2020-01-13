2011'de Dünya Mankenler Kraliçesi seçilmişti... Sevcan Yaşar'ın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti
Sermiyan Midyat ile sevgili olan Sevcan Yaşar'ın Dünya Mankenler Kraliçesi seçildiği ortaya çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'ın eşi Esra karakteri ile karşımıza çıkan 30 yaşındaki Sevcan Yaşar'ın Dünya Mankenler Kraliçesi seçildiği döneme ait fotoğraflarını görenler şoke oldu. Güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sevcan Yaşar, Çin'in güneyindeki Şencen şehrinde düzenlenen 23. Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasında 21 yaşındayken birincilik kazandı. İzmirli Sevcan Yaşar, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü okudu. 66 ülkeden 66 mankenin katıldığı yarışmada Macar Bozhar Ivett ikinciliği, Gineli Jasmine Sidibe de üçüncülüğü kazandı. Yarışmada dördüncü olan Asya şampiyonu Li Meng "en iyi etnik kostüm" ödülüyle "özel medya ödülünü" aldı. İlki 1988'de İstanbul'da yapılan yarışmaya bugüne kadar 70 kadar ülke ve bölgeden 10 bin manken katıldı. Yarışma altısı Şencen'de olmak üzere Çin'de 8 kez düzenlendi. Güzelliği ve yetenekleriyle birinciliği kapan Sevcan Yaşar'ın eski halini görenler ise şoke oldu. İşte Sermiyan Midyat'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sevcan Yaşar'ın eski hali...
Sevcan Yaşar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile karşımıza çıktı. Herkesi kendisine hayran bırakan Yaşar, meğer tescilli güzelmiş... 2011 yılında Çin'in güneyindeki Şencen şehrinde düzenlenen 23. Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasında 21 yaşındaki İzmirli Sevcan Yaşar birinci oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi olan Sevcan, güzelliği ve yetenekleriyle birinciliği kaptı. Şinhua haber ajansının bildirdiğine göre, 66 ülkeden 66 mankenin katıldığı yarışmada Macar Bozhar Ivett ikinciliği, Gineli Jasmine Sidibe de üçüncülüğü kazandı. Yarışmada dördüncü olan Asya şampiyonu Li Meng "en iyi etnik kostüm" ödülüyle "özel medya ödülünü" aldı. İlki 1988'de İstanbul'da yapılan yarışmaya bugüne kadar 70 kadar ülke ve bölgeden 10 bin manken katıldı. Yarışma altısı Şencen'de olmak üzere Çin'de 8 kez düzenlendi.
SEVCAN YAŞAR KİMDİR?
Sevcan Yaşar 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldikten sonra 23. Miss Model Of Turkey yarışmasında birinci olan Sevcan Yaşar, Çin'de düzenlenen Miss Model Of World'de de birinciliği kimseye kaptırmadı. İstanbul'a yerleştikten sonra oyunculuk eğitimi almaya başlayan Sevcan Yaşar TV ekranında ilk oyunculuk deneyimini Kaayıp Şehir adlı dizi ile yaşadı. Daha sonra Böyle Bitmesin, Aramızda Kalsın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bahtiyar Ölmez ve Erkenci Kuş dizilerinde rol alan Sevcan Yaşar kendisi gibi oyuncu olan Sermiyan Midyat ile aşk yaşamaya başladı.