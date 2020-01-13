2011'de Dünya Mankenler Kraliçesi seçilmişti... Sevcan Yaşar'ın ortaya çıkan görüntüsü şoke etti

Sermiyan Midyat ile sevgili olan Sevcan Yaşar'ın Dünya Mankenler Kraliçesi seçildiği ortaya çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'ın eşi Esra karakteri ile karşımıza çıkan 30 yaşındaki Sevcan Yaşar'ın Dünya Mankenler Kraliçesi seçildiği döneme ait fotoğraflarını görenler şoke oldu. Güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sevcan Yaşar, Çin'in güneyindeki Şencen şehrinde düzenlenen 23. Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasında 21 yaşındayken birincilik kazandı. İzmirli Sevcan Yaşar, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü okudu. 66 ülkeden 66 mankenin katıldığı yarışmada Macar Bozhar Ivett ikinciliği, Gineli Jasmine Sidibe de üçüncülüğü kazandı. Yarışmada dördüncü olan Asya şampiyonu Li Meng "en iyi etnik kostüm" ödülüyle "özel medya ödülünü" aldı. İlki 1988'de İstanbul'da yapılan yarışmaya bugüne kadar 70 kadar ülke ve bölgeden 10 bin manken katıldı. Yarışma altısı Şencen'de olmak üzere Çin'de 8 kez düzenlendi. Güzelliği ve yetenekleriyle birinciliği kapan Sevcan Yaşar'ın eski halini görenler ise şoke oldu. İşte Sermiyan Midyat'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sevcan Yaşar'ın eski hali...

13.01.2020 14:03 - Son Güncelleme: 13.01.2020 14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





