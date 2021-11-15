Hadise beyaz gömleğinin düğmelerini açtı en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Mehmet Dinçerler ile evlilik yolundaki Hadise'ye bakın!
Hadise beyaz gömleğinin düğmelerini açtı en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Mehmet Dinçerler ile evlilik yolundaki Hadise'ye bakın, adeta doğal güzelliğini konuşturdu. Şarkıcılık kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise Açıkgöz (36) ile iş insanı Mehmet Dinçlerler'in (33) birlikteliği doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz gün Instagram'dan yeğeni ile pozunu paylaşan ve sevgilisinden gelen yorumla gündeme bomba gibi düşen Hadise bu kez de sıfır makyaj hali ile adından söz ettirdi.
15.11.2021 15:49
- Son Güncelleme: 15.11.2021 15:56
Hadise beyaz gömleğinin düğmelerini açtı en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Mehmet Dinçerler ile evlilik yolundaki Hadise'ye bakın, doğal güzelliği ile sosyal medyayı salladı.
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulan ve evlilik yolunda adım adım ilerleyen şarkıcı Hadise, Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.
Geçtiğimiz günlerde yeğeni ile karesini paylaşan ve sevgilisinden gelen yorumla dikkatleri üzerine çeken Hadise'den yeni paylaşım geldi.
Makyajsız hali ile 'Çok cesur' şeklinde yorum yağmuruna tutulan Hadise'nin doğal güzelliği beğeni aldı.