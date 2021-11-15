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Haberler Magazin Ezgi Eyüboğlu ve Hadise'nin ardından Kaan Yıldırım gizemli isimle gecelerde! Çapkınlık turunda yakalandı şoförü gazetecilere saldırdı

Ezgi Eyüboğlu ve Hadise'nin ardından Kaan Yıldırım gizemli isimle gecelerde! Çapkınlık turunda yakalandı şoförü gazetecilere saldırdı

Ezgi Eyüboğlu ve Hadise'nin ardından Kaan Yıldırım gizemli isimle gecelerde! Çapkınlık turunda yakalandı, şoförü gazetecilere saldırdı. Magazin dünyasında aşk hayatı çok hızlı... 2016 - 2019 yılları arasında kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüboğlu ile evli kalan Kaan Yıldırım, boşandıktan sonra gönlünü şarkıcı Hadise'ye kaptırmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk aynı şekilde son buldu. Ayrılığın ardından Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırırken, Kaan ise bekarlığı tercih etmişti. Ancak Kaan'ın yalnızlığı kısa sürdü. Önceki akşam bir mekandan kız arkadaşıyla birlikte çıkarken objektiflere yansıyan Kaan Yıldırım, görüntü vermek istemeyince şoförü gazetecilere saldırdı.

15.11.2021 16:39 - Son Güncelleme: 15.11.2021 16:47
Ezgi Eyüboğlu ve Hadise’nin ardından Kaan Yıldırım gizemli isimle gecelerde! Çapkınlık turunda yakalandı şoförü gazetecilere saldırdı

Ezgi Eyüboğlu ve Hadise'nin ardından Kaan Yıldırım gizemli isimle gecelerde! Çapkınlık turunda yakalandı, şoförü gazetecilere saldırdı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezgi Eyüboğlu ve Hadise’nin ardından Kaan Yıldırım gizemli isimle gecelerde! Çapkınlık turunda yakalandı şoförü gazetecilere saldırdı

Ezgi Eyüboğlu'ndan boşandıktan sonra gönlünü Hadise'ye kaptıran ancak geçtiğimiz haziran ayında bu birlikteliğini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım skandala imza attı.

Ezgi Eyüboğlu ve Hadise’nin ardından Kaan Yıldırım gizemli isimle gecelerde! Çapkınlık turunda yakalandı şoförü gazetecilere saldırdı

Hadise'nin eski aşkı önceki akşam bir mekandan kadın arkadaşıyla çıkıp otomobiline binerken görüntülendi.

Ezgi Eyüboğlu ve Hadise’nin ardından Kaan Yıldırım gizemli isimle gecelerde! Çapkınlık turunda yakalandı şoförü gazetecilere saldırdı

GAZETECİLERE ŞOFÖR ENGELİ
O sırada 34 yaşındaki oyuncunun şoförü, basın mensuplarına saldırarak, görüntü almaya çalışan basın mensuplarını engellemeye çalıştı.

Ezgi Eyüboğlu ve Hadise’nin ardından Kaan Yıldırım gizemli isimle gecelerde! Çapkınlık turunda yakalandı şoförü gazetecilere saldırdı

YENİ KIZ ARKADAŞI MI?

Kaan Yıldırım, kız arkadaşını araca bindirdikten sonra muhabirlerin 'Yeni kız arkadaşınız mı?' sorusuna cevap vermeyerek aracına bindi.

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