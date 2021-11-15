Ezgi Eyüboğlu ve Hadise'nin ardından Kaan Yıldırım gizemli isimle gecelerde! Çapkınlık turunda yakalandı şoförü gazetecilere saldırdı
Ezgi Eyüboğlu ve Hadise'nin ardından Kaan Yıldırım gizemli isimle gecelerde! Çapkınlık turunda yakalandı, şoförü gazetecilere saldırdı. Magazin dünyasında aşk hayatı çok hızlı... 2016 - 2019 yılları arasında kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüboğlu ile evli kalan Kaan Yıldırım, boşandıktan sonra gönlünü şarkıcı Hadise'ye kaptırmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk aynı şekilde son buldu. Ayrılığın ardından Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırırken, Kaan ise bekarlığı tercih etmişti. Ancak Kaan'ın yalnızlığı kısa sürdü. Önceki akşam bir mekandan kız arkadaşıyla birlikte çıkarken objektiflere yansıyan Kaan Yıldırım, görüntü vermek istemeyince şoförü gazetecilere saldırdı.
15.11.2021 16:39
- Son Güncelleme: 15.11.2021 16:47
Ezgi Eyüboğlu ve Hadise'nin ardından Kaan Yıldırım gizemli isimle gecelerde! Çapkınlık turunda yakalandı, şoförü gazetecilere saldırdı!
Ezgi Eyüboğlu'ndan boşandıktan sonra gönlünü Hadise'ye kaptıran ancak geçtiğimiz haziran ayında bu birlikteliğini noktalayan oyuncu Kaan Yıldırım skandala imza attı.
YENİ KIZ ARKADAŞI MI?
Kaan Yıldırım, kız arkadaşını araca bindirdikten sonra muhabirlerin 'Yeni kız arkadaşınız mı?' sorusuna cevap vermeyerek aracına bindi.