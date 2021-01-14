Hadise anksiyete hastalığına yakalandı! Korona Hadise'de hasar bıraktı... (Anksiyete nedir, testi nasıl yapılır?)

"Asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı" diye devam etti.