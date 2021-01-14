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Hadise anksiyete hastalığına yakalandı! Korona Hadise'de hasar bıraktı... (Anksiyete nedir, testi nasıl yapılır?)
Hadise anksiyete hastalığına yakalandı! Korona Hadise'de hasar bıraktı... (Anksiyete nedir, testi nasıl yapılır?)
Hadise anksiyete hastalığına yakalandı! Koronavirüsün kendisinde hasar bıraktığını açıklayan şarkıcı Hadise, sözleriyle hayralarını endişelendirdi. 'O Ses Türkiye'nin kamera arkasını vlog çeken Hadise koronavirüsü atlattıktan sonra anksiyeteye (kaygı bozukluğu) yakalandığını anlattı. Son dönemde oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla ve değişen tarzıyla gündeme gelen Hadise'nin yakalandığı hastalık anksiyete nedir, testi nasıl yapılır?
14.01.2021 13:34
- Son Güncelleme: 14.01.2021 13:40
Korona Hadise'de hasar bıraktı... Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. Şarkıcı, Covid-19 nedeniyle kendisinde başka bir hastalığın da ortaya çıktığını açıkladı.
Korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını belirten şarkıcı, "Benim için zor bir süreçti. Hastanelik olmadım" dedi.
Hadise, sözlerine; "Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim. 2 hafta kendi evimde tek başıma kaldım. 4 hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. "
"Asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı" diye devam etti.
MOR ELBİSESİYLE POZ VERDİ
Öte yandan önceki gün de reklam çekimlerinden fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Hadise, "Çok yakında" notunu yazarken mor elbisesiyle göz kamaştırdı. Şarkıcının, paylaşımın yoruma kapalı olması da dikkat çekti.