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Haberler Galeri Magazin Şeyma Subaşı'nın üstsüz deniz kabuklu pozuna tepki yağdı! 'Kendine gel Şeyma annesin sen, iyice şaşırdın!'

Şeyma Subaşı'nın üstsüz deniz kabuklu pozuna tepki yağdı! 'Kendine gel Şeyma annesin sen, iyice şaşırdın!'

Şeyma Subaşı'nın üstsüz deniz kabuklu pozuna tepki yağdı! 'Kendine gel Şeyma annesin sen, iyice şaşırdın!' yorumlarıyla Şeyma Subaşı'nın üstsüz pozuna tepki veren sosyal medya kullanıcıları tepkili mesajları ardı ardına sıraladı. Miami'de ev aldıktan sonra ülkeye dönmeyen Şeyma Subaşı Miami ve Karayipler arasında mekik dokuyor. Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile sarmaş dolaş fotoğraflarıyla da tepki çekmeye devam ediyor. İşte Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımı...

14.01.2021 11:55 - Son Güncelleme: 14.01.2021 12:16
Şeyma Subaşı'nın üstsüz deniz kabuklu pozuna tepki yağdı! 'Kendine gel Şeyma annesin sen, iyice şaşırdın!'

Şeyma Subaşı'nın üstsüz deniz kabuklu pozuna tepki yağdı! Yeni bir aşka yelken açan Subaşı, Dominik, Karayipler ve Miami hattında günlerini geçiriyor. Sık sık paylaşım yapan Subaşı bu defa üstsüz bir fotoğrafını paylaştı.

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Şeyma Subaşı'nın üstsüz deniz kabuklu pozuna tepki yağdı! 'Kendine gel Şeyma annesin sen, iyice şaşırdın!'

Şeyma Subaşı'nın üstsüz deniz kabuklu pozuna tepki yağdı!

Şeyma Subaşı'nın üstsüz deniz kabuklu pozuna tepki yağdı! 'Kendine gel Şeyma annesin sen, iyice şaşırdın!'

Geçtiğimiz hafta Karayipler'de tatil yapan Subaşı lüks teknede çekilen bikinili pozlarını da Instagram'dan paylaşmıştı.

Şeyma Subaşı'nın üstsüz deniz kabuklu pozuna tepki yağdı! 'Kendine gel Şeyma annesin sen, iyice şaşırdın!'

Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarıyla da sosyal medyada tepki çeken Şeyma Subaşı'na, 'Gündemde kalmak için ne yapacağını şaşırdı' yorumları yapılıyor.

Şeyma Subaşı'nın üstsüz deniz kabuklu pozuna tepki yağdı! 'Kendine gel Şeyma annesin sen, iyice şaşırdın!'

Yaklaşık 10 gündür Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'ye önceki gün kavuştu.

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