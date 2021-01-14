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Şeyma Subaşı'nın üstsüz deniz kabuklu pozuna tepki yağdı! 'Kendine gel Şeyma annesin sen, iyice şaşırdın!'

Şeyma Subaşı'nın üstsüz deniz kabuklu pozuna tepki yağdı! 'Kendine gel Şeyma annesin sen, iyice şaşırdın!' yorumlarıyla Şeyma Subaşı'nın üstsüz pozuna tepki veren sosyal medya kullanıcıları tepkili mesajları ardı ardına sıraladı. Miami'de ev aldıktan sonra ülkeye dönmeyen Şeyma Subaşı Miami ve Karayipler arasında mekik dokuyor. Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile sarmaş dolaş fotoğraflarıyla da tepki çekmeye devam ediyor. İşte Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımı...

14.01.2021 11:55 - Son Güncelleme: 14.01.2021 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





