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Haberler Galeri Magazin Özge Yağız'ın güzelliğini o isim solda sıfır bıraktı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...

Özge Yağız'ın güzelliğini o isim solda sıfır bıraktı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...

Gerek oyunculuğu, gerek anneliği gerekse güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Yemin adlı diziyle adını duyuran aynı zamanda o dizide aşkı da bulan Özge Yağız şu sıralar Sol Yanım adlı dizide boy gösteriyor. Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci'yle aşk yaşayan Özge Yağız, sevgilisiyle kısa süre sonra nikah masasına oturacak. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Anne-kızın, abla-kardeş gibi görüntüsüne sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin anneleri.

14.01.2021 13:39 - Son Güncelleme: 14.01.2021 13:39
Özge Yağız'ın güzelliğini o isim solda sıfır bıraktı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...

Son dönemin en popüler isimlerinden biri Özge Yağız. 23 yaşındaki oyuncu Yemin dizisiyle parladı, sosyal medya desteğini de arkasına aldı. Şimdilerde Sol Yanım adlı dizide boy gösteren Özge Yağız kısa süre sonra da nikah masasına oturacak.

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Özge Yağız'ın güzelliğini o isim solda sıfır bıraktı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...

Bir dönem "Yemin" adlı dizide birlikte rol alan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin dizi aşkı gerçek olmuş, ikili hayranlarını sevindirmişti. Aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden çift, aşklarını gözler önüne sermekten çekinmiyor. Her anlarını hayranlarıyla paylaşan Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin ilişkisinin evliliğe doğru gittiği konuşuluyor.

Özge Yağız'ın güzelliğini o isim solda sıfır bıraktı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Özge Yağız hakkında araştırma yapan annesi Filiz Yağız'ı görünce şaştı kaldı. Annesinin genç görüntüsünü kızını solladı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin anneleri.

Özge Yağız'ın güzelliğini o isim solda sıfır bıraktı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...

HİLAL ALTINBİLEK ANNESİ

Özge Yağız'ın güzelliğini o isim solda sıfır bıraktı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle evlilik arifesinde olan Özge...
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