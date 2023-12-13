Hadise-Aleyna Tilki-Ece Seçkin 'bebeler' kavgasına Doğuş da dahil oldu! "Aldı başını gitti" dedi rengini belli oldu

Magazin dünyası günlerdir Hadise-Ece Seçkin-Aleyna Tilki arasında yaşananları konuşuyor. Aleyna Tilki "Feminist diye geçinen kadın meslektaşlarım bana engel oluyor" dedi akıllara aynı menajerle çalışan Hadise geldi. Ardından Hadise, bir gün önce Ece Seçkin'in konser verdiği mekanda sahne alıp, sosyal medyada "Bebeleri pistten alalım" diyerek paylaşım yapınca, Seçkin'den yanıt gecikmedi. Her ne kadar Hadise yangını söndürmeye çalışsa da, kazan fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Bu kez kavgaya dahil olan isim ise Doğuş oldu.