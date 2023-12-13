Dilan Polat ve Engin Polat'tan haber var! Avukatları açıkladı: Mallarını satıp vergi borcunu ödemek istiyorlar

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tan haber geldi. Tutuklu fenomen Dilan Polat'ın tedbir konulan milyonluk araçları, villaları için avukatları Hüseyin Kaya'dan satılsın talebi geldi. Bu talebin nedeni ise çiftin 'vergi borcunu şimdiden ödemek istiyoruz' diye açıklaması olduğu söylendi. Son kararı ise mahkeme verecek. İşte merak edilen detaylar...