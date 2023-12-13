Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tan haber geldi. Tutuklu fenomen Dilan Polat'ın tedbir konulan milyonluk araçları, villaları için avukatları Hüseyin Kaya'dan satılsın talebi geldi. Bu talebin nedeni ise çiftin 'vergi borcunu şimdiden ödemek istiyoruz' diye açıklaması olduğu söylendi. Son kararı ise mahkeme verecek. İşte merak edilen detaylar...
Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.
Türkiye'nin gündemine oturan olayda adeta her gün başka bir detay çıkmaya devam etti.
Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla Türk halkını şoke etti.