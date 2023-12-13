3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın sır gibi sakladığı oğlu koca delikanlı oldu! “Annesinin kopyası” Sandık Kokusu’nun Filiz’i, Hükümet Kadın'ın Xate'si...

Hükümet Kadın, Sandık Kokusu, Eyvah Eyvah, 9 Kere Leyla, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda yer alan Demet Akbağ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu, şimdi ise oğluyla adından söz ettirdi. Başından üç evlilik geçen Akbağ'ın kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncunun koca delikanlı olan oğlu için "Annesinin kopyası", "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı.
Sinemada ilk defa 1986'da Zeki Ökten'in Davacı adlı filminde rol alan 62 yaşındaki Demet Akbağ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.
21 yaşında iken muhasebeci İskender Akbağ yaptığı ilk evliliği dört yıl süren ve daha sonra nikah masasına oturduğu Saim Arpat ile sekiz ay evli kalan Akbağ, 1999'da Zafer Çika ile dünyaevine girdi.
2019 yılında eşi Zafer Çika'yı toprağa veren Akbağ'ın bu evlilikten bir oğlu oldu. Ünlü oyuncunun kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.