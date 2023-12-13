3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın sır gibi sakladığı oğlu koca delikanlı oldu! “Annesinin kopyası” Sandık Kokusu’nun Filiz’i, Hükümet Kadın'ın Xate'si...

Hükümet Kadın, Sandık Kokusu, Eyvah Eyvah, 9 Kere Leyla, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda yer alan Demet Akbağ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu, şimdi ise oğluyla adından söz ettirdi. Başından üç evlilik geçen Akbağ'ın kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncunun koca delikanlı olan oğlu için "Annesinin kopyası", "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı.