Kraliçe 2. Elizabeth öldü taş üstünde taş kalmadı 'ah Diana şimdi burada olmalıydın' Elizabeth ile Lady Diana arasında neler oldu?
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hayatını kaybetti. Kraliçe'nin vefatı tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. 70 yıl tahtta kalarak en uzun süre hüküm süren kraliçe ünvanına kavuşan Elizabeth'in vefatının ardından neler olacağı, tahta kimin geçeceği gibi konular merak ediliyor edilmesine ancak akıllara direkt gelen bir isim var. O da Lady Diana.
09.09.2022 13:45 - Son Güncelleme: 09.09.2022 13:45
İngiltere Kraliçesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası eski defterler de açılmaya başladı. 31 Ağustos 1997'de hayatını kaybeden eski Galler Prensesi Prenses Diana ile Kraliçe Elizabeth arasındaki ilişki de tekrar konuşulur oldu.
İngiliz tahtının kesin veliahtı olan Galler Prensi Prens Charles ile olan evlilikleri sürekli dünya gündemini meşgul eden Prenses Diana ile Kraliçe Elizabeth arasındaki ilişki tekrar gündeme oturdu.
Tüm dünyada 'Halkın Prensesi' olarak adını duyuran Diana, İngiltere tahtının varisi Prens Charles ile 1981 yılında evlenmişti.