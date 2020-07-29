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Hacı Sabancı'nın öpücükleri sevgilisine yetmedi! Hacı Sabancı'nın gönül alma hediyesi dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Nusret Gökçe derken bir fiyatı dudak uçuklatan saat de Haci Sabancı'dan geldi. Çeşme'de tatil yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde Dalyan'daki bir plajda görüntülenmişti. Sevgilisinin öpücüklerine karşılık vermeyen Nazlı Kayı'nın bu soğuk tavrı için sosyal medyada "Hacı, Nazlı'yı kızdırmış", "Muhtemelen Hacı bir hata yaptı, Nazlı da trip atıyor" şeklinde yorumlar yapılmıştı. Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'nın gönlünü almak için kesenin ağzını açtı.

29.07.2020 11:39 - Son Güncelleme: 29.07.2020 11:39
Hacı Sabancı'nın öpücükleri sevgilisine yetmedi! Hacı Sabancı'nın gönül alma hediyesi dudak uçuklattı

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde Dalyan'daki bir plajda görüntülenmişti. Sevgilisinin öpücüklerine karşılık vermeyen Nazlı Kayı'nın soğuk tavrı için sosyal medyada Nazlı Kayı'nın bu soğuk tavrı için sosyal medyada "Hacı, Nazlı'yı kızdırmış", "Muhtemelen Hacı bir hata yaptı, Nazlı da trip atıyor" şeklinde yorumlar yapılmıştı. Sabancı, Nazlı Kayı'nın gönlünü almak için kesenin ağzını açtı. Sevgilisine 260 bin lira değerinde saat alan Hacı Sabancı'nın 'kendisini affettireceği kesin' şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte ünlülerin servet değerindeki saatleri...

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Hacı Sabancı'nın öpücükleri sevgilisine yetmedi! Hacı Sabancı'nın gönül alma hediyesi dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı kolunda servet taşıyor. Acun Ilıcalı'nın kolundaki kırmızı saatin fiyatı hakkında sosyal medyada "Afrika'ya göndersek açlık sorunu kalmaz" şeklinde yorumlar gelmeye başladı.

Hacı Sabancı'nın öpücükleri sevgilisine yetmedi! Hacı Sabancı'nın gönül alma hediyesi dudak uçuklattı

Yüzlerce siyah tişörtü olan Ilıcalı'nın, bir de hatrı sayılır derecede saat koleksiyonu olduğu biliniyor.

Hacı Sabancı'nın öpücükleri sevgilisine yetmedi! Hacı Sabancı'nın gönül alma hediyesi dudak uçuklattı

1 MİLYON 713 BİN 671 TL'LİK SAAT

Aksesuar olarak sadece saat kullanan Ilıcalı, bunun için paraya da kıyıyor. Ünlü markaların en özel koleksiyonlarını kolunda taşıyan Ilıcalı, son olarak toplam değeri 1 milyon 713 bin 671 TL olan Richard Mille marka kırmızı renk saat aldı.

Hacı Sabancı'nın öpücükleri sevgilisine yetmedi! Hacı Sabancı'nın gönül alma hediyesi dudak uçuklattı

Ilıcalı, kolundaki saatle Survivor parkurlarında yarışmalara bile katılıyor. Ilıcalı'nın saatini gören sosyal medya kulanıcıları,"Kolunda servet taşıyor", "Satıp parasını Afrika'ya göndersek açlık sorunu kalmaz'" yorumlarında bulunuyor.

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