Hacı Sabancı'nın öpücükleri sevgilisine yetmedi! Hacı Sabancı'nın gönül alma hediyesi dudak uçuklattı

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde Dalyan'daki bir plajda görüntülenmişti. Sevgilisinin öpücüklerine karşılık vermeyen Nazlı Kayı'nın soğuk tavrı için sosyal medyada Nazlı Kayı'nın bu soğuk tavrı için sosyal medyada "Hacı, Nazlı'yı kızdırmış", "Muhtemelen Hacı bir hata yaptı, Nazlı da trip atıyor" şeklinde yorumlar yapılmıştı. Sabancı, Nazlı Kayı'nın gönlünü almak için kesenin ağzını açtı. Sevgilisine 260 bin lira değerinde saat alan Hacı Sabancı'nın 'kendisini affettireceği kesin' şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte ünlülerin servet değerindeki saatleri...