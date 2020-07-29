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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Ayrılık iddiasının ardından...

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü. 29 yaşındaki Sarıkaya ile 47 yaşındaki Yılmaz'ın aşkı hızlı bir şekilde başladı ve aynı şekilde son buldu. Geçtiğimiz günlerde yeni yaş gününü en yakınları ile kutlayan Serenay Sarıkaya'nın, ayrılıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda her daim gülümseyerek poz vermesi dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alınırken, sosyal medyada Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın 2001 yılındaki halleri ti'ye alındı. Serenay o zamanlar küçük bir çocukken Cem Yılmaz 28 yaşında genç bir delikanlıydı...

29.07.2020 12:27 - Son Güncelleme: 29.07.2020 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





