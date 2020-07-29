Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Ayrılık iddiasının ardından...
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü. 29 yaşındaki Sarıkaya ile 47 yaşındaki Yılmaz'ın aşkı hızlı bir şekilde başladı ve aynı şekilde son buldu. Geçtiğimiz günlerde yeni yaş gününü en yakınları ile kutlayan Serenay Sarıkaya'nın, ayrılıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda her daim gülümseyerek poz vermesi dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alınırken, sosyal medyada Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın 2001 yılındaki halleri ti'ye alındı. Serenay o zamanlar küçük bir çocukken Cem Yılmaz 28 yaşında genç bir delikanlıydı...
Başlaması olay ayrılması bir başka olay olan Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz ilişkisinin bitmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları ünlü ikilinin eski hallerini buldu. Serenay ve Cem Yılmaz'ın 2001 yılına ait fotoğrafları sosyal medyada ti'ye alındı. Serenay o zamanlar henüz 10 yaşındayken Cem Yılmaz ise 28 yaşında genç bir delikanlı... İşte Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...