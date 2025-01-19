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Kim Milyoner Olmak İster'de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranına gelen "Kim Milyoner Olmak İster?", birbirinden başarılı yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?"de bugüne Ferdi Tayfur sorusu damga vurdu. Yarışmacı Zehra Şebnem Yülek'in 3 saniye kala cevapladığı soru sosyal medyada gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 22:32 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 00:08
Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Pazar günü atv ekranına gelen "Kim Milyoner Olmak İster?", milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, Zehra Şebnem Yülek isimli yarışmacı geceye damga vurdu.19 yaşındaki Zehra Şebnem Yülek, Ankara'da doğmuş ve Ankara'da yaşıyor. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde eğitim hayatına devam eden Şebnem Hanım, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

Yarışmacı karşısında çıkan sesli Ferdi Tayfur sorusunu 3 saniye kala cevaplayabildi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

MİLYONER'DE FERDİ TAYFUR SORUSU

"Dinlediğiniz "Hatıran Yeter" adlı şarkıyı seslendiren, Ocak 2025'te vefat eden şarkıcı, besteci ve oyuncu kimdir?"

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

Sorunun şıklarında ise;

A: Müslüm Gürses
B: Özkan Uğur
C: Erkin Koray
D: Ferdi Tayfur

seçenekleri yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

Yarışmacı soruyu "Şarkı çalmaya başladığında çok korktum çünkü hiçbir fikrim yoktu. Babaannemlerin sayesinde bu soruyu yapıyorum. O yüzden çok minnettarım. Herhalde başka birisi vefat etmemiştir Ocak 2025'te?" sözlerinin ardından 3 saniye kala D: Ferdi Tayfur diyerek doğru cevapladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Ferdi Tayfur sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

Yarışmacının soruya verdiği tepki sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...

Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının cevapladığı diğer sorular...