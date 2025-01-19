Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Pazar günü atv ekranına gelen "Kim Milyoner Olmak İster?", milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, Zehra Şebnem Yülek isimli yarışmacı geceye damga vurdu.19 yaşındaki Zehra Şebnem Yülek, Ankara'da doğmuş ve Ankara'da yaşıyor. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde eğitim hayatına devam eden Şebnem Hanım, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.
Yarışmacı karşısında çıkan sesli Ferdi Tayfur sorusunu 3 saniye kala cevaplayabildi.
MİLYONER'DE FERDİ TAYFUR SORUSU
"Dinlediğiniz "Hatıran Yeter" adlı şarkıyı seslendiren, Ocak 2025'te vefat eden şarkıcı, besteci ve oyuncu kimdir?"
Sorunun şıklarında ise;
A: Müslüm Gürses
B: Özkan Uğur
C: Erkin Koray
D: Ferdi Tayfur
seçenekleri yer aldı.
Yarışmacı soruyu "Şarkı çalmaya başladığında çok korktum çünkü hiçbir fikrim yoktu. Babaannemlerin sayesinde bu soruyu yapıyorum. O yüzden çok minnettarım. Herhalde başka birisi vefat etmemiştir Ocak 2025'te?" sözlerinin ardından 3 saniye kala D: Ferdi Tayfur diyerek doğru cevapladı.
Yarışmacının soruya verdiği tepki sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.