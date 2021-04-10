Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı aşkına darbe! Nazlı Kayı'nın annesi herkesi dolandırdı iddiası
Sabancı Ailesi şokta... Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı aşkına anne darbesi. Aralık 2020'deki nişan töreninde kendi ailesini yok sayıp tek bir fotoğraf paylaşmayan Nazlı Kayı ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bursalı güzelin annesinin Denizli ile ABD'de bazı kişileri dolandırdığını öne sürüp 'Ailesini bu yüzden saklıyor' iddiasında bulundu.
10.04.2021 06:54
- Son Güncelleme: 10.04.2021 06:54
2017 yılından beri birlikte olan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 18 Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı attı. Kayı'nın Bursa'daki aile evinde yapılan nişan töreni, bir hayli konuşulmuştu.
Nazlı Kayı'nın kıyafeti kadar Hacı'nın çelengi andıran isteme çiçeğiyle ilgili detaylar gündem yaratırken; asıl merak edilen genç kadının ailesiydi.
Nişan töreninden sadece anneannesiyle fotoğraf paylaşan Nazlı Kayı'nın bu güzel gününden yaptığı paylaşımlarda çekirdek ailesine neden yer vermediği merak konusu oldu.
Hayatının en önemli günlerinden birini yaşayan Kayı, 211 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabından kardeşi Hazal, annesi Güneş Dimili ile Bursa'da bir ayakkabı mağazası sahibi olduğu konuşulan babasını paylaşmadı.