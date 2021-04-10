Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı aşkına darbe! Nazlı Kayı'nın annesi herkesi dolandırdı iddiası

Sabancı Ailesi şokta... Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı aşkına anne darbesi. Aralık 2020'deki nişan töreninde kendi ailesini yok sayıp tek bir fotoğraf paylaşmayan Nazlı Kayı ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bursalı güzelin annesinin Denizli ile ABD'de bazı kişileri dolandırdığını öne sürüp 'Ailesini bu yüzden saklıyor' iddiasında bulundu.

10.04.2021 06:54 - Son Güncelleme: 10.04.2021 06:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





